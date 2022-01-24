https://ru.sputnik.md/20220124/srok-karantina-covid-19-sokraschayutsya-obnovlen-klinicheskiy-protokol-48261818.html
Срок карантина по COVID-19 сокращен: в Молдове обновлен клинический протокол
Срок карантина по COVID-19 сокращен: в Молдове обновлен клинический протокол
В Национальный клинический протокол включены понятия "бустерная доза" вакцины и "штамм "омикрон", документ также сокращает срок пребывания в карантине.
2022-01-24T14:00+0200
2022-01-24T14:00+0200
2022-01-24T14:00+0200
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" обновлен в соответствии с новыми данными по COVID-19, об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения Молдовы.Документ был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и его клиническими проявлениями: острое начало – лихорадка и кашель, а также слабость, общая усталость, головная боль, боль в мышцах, першение и боль в горле, ринорея, одышка, тошнота, рвота, диарея, измененное психическое состояние.В раздел "Специфическая профилактика" включены понятия "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины. Обновления коснулись и раздела о применении карантина. Его срок был сокращен с 14 до 10 дней. Таким образом, непривитый человек, имевший непосредственный контакт с инфицированным COVID-19, будет помещен на десятидневный карантин. В течение этого периода будет вестить наблюдение за состоянием его здоровья. Режим карантина может быть прекращен после пятого дня, если у человека нет симптомов и ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген показали отрицательный результат.Под исключение подпадают привитые: им в карантин идти не нужно, однако за состоянием их здоровья будет вестись наблюдение. Эта категория граждан должна будет соблюдать основные эпидмеры: носить маску, соблюдать физическую дистанцию, правила личной гигиены. Им также нужно будет на пятый день сдать тест ПЦР на COVID-19 или экспресс-тест на антиген. Не будут помещаться на карантин и те, кто переболел в течение последних 90 дней и не имеют клинических признаков инфекции."Лица, находящиеся на карантине, должны трижды в день измерять температуру тела и данные ежедневно передавать семейному врачу по телефону. При появлении клинических симптомов COVID-19 необходимо оповестить своего семейного врача или вызвать службу неотложной медицинской помощи", – информирует министерство.Кроме того, в национальный протокол включены новые противовирусные препараты, используемые при лечении коронавируса: паксловид и молнупиравир, причем последний входит в категорию препаратов, компенсируемых из фонда ОМС.Документ основан на текущих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и является эталонной моделью для разработки клинических протоколов медицинскими учреждениями в Республике Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220122/mery-anti-covid-stolitse-preduprezhdeniya-politsii-i-prizyv-vaktsinirovatsya-ot-spasateley-48240428.html
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в молдове
Срок карантина по COVID-19 сокращен: в Молдове обновлен клинический протокол
В Национальный клинический протокол включены понятия "бустерная доза" вакцины и "штамм "омикрон", документ также сокращает срок пребывания в карантине.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" обновлен в соответствии с новыми данными по COVID-19, об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения Молдовы.
Документ был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и его клиническими проявлениями: острое начало – лихорадка и кашель, а также слабость, общая усталость, головная боль, боль в мышцах, першение и боль в горле, ринорея, одышка, тошнота, рвота, диарея, измененное психическое состояние.
В раздел "Специфическая профилактика" включены понятия "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины.
Обновления коснулись и раздела о применении карантина. Его срок был сокращен с 14 до 10 дней. Таким образом, непривитый человек, имевший непосредственный контакт с инфицированным COVID-19, будет помещен на десятидневный карантин. В течение этого периода будет вестить наблюдение за состоянием его здоровья. Режим карантина может быть прекращен после пятого дня, если у человека нет симптомов и ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген показали отрицательный результат.
Под исключение подпадают привитые: им в карантин идти не нужно, однако за состоянием их здоровья будет вестись наблюдение. Эта категория граждан должна будет соблюдать основные эпидмеры: носить маску, соблюдать физическую дистанцию, правила личной гигиены. Им также нужно будет на пятый день сдать тест ПЦР на COVID-19 или экспресс-тест на антиген.
"В случае несоблюдения указанных условий вакцинированное лицо будет помещено на карантин сроком на десять дней после последнего контакта с человеком с подтвержденным коронавирусом", – отмечает Минздрав.
Не будут помещаться на карантин и те, кто переболел в течение последних 90 дней и не имеют клинических признаков инфекции.
"Лица, находящиеся на карантине, должны трижды в день измерять температуру тела и данные ежедневно передавать семейному врачу по телефону. При появлении клинических симптомов COVID-19 необходимо оповестить своего семейного врача или вызвать службу неотложной медицинской помощи", – информирует министерство.
Кроме того, в национальный протокол включены новые противовирусные препараты, используемые при лечении коронавируса: паксловид и молнупиравир, причем последний входит в категорию препаратов, компенсируемых из фонда ОМС.
Документ основан на текущих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и является эталонной моделью для разработки клинических протоколов медицинскими учреждениями в Республике Молдова.