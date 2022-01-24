https://ru.sputnik.md/20220124/trevozhnaya-situatsiya-obrazovanii-zabolevaemost-covid-19-rastet-48270009.html

Тревожная ситуация в образовании: заболеваемость COVID-19 растет

Тревожная ситуация в образовании: заболеваемость COVID-19 растет

Министерство образования представило эпидситуацию в учебных заведениях страны.

2022-01-24T15:45+0200

2022-01-24T15:45+0200

2022-01-24T15:45+0200

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Свыше двух тысяч школьников, студентов, учителей, а также других работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.По данным ведомства, за прошедшую семидневку в дошкольном образовании зарегистрировано 246 новых случаев ковида. Заболели 64 ребенка, 98 педагогов и 84 сотрудника. Так, к 21 января на карантин ушли 14 образовательных учреждений и 112 групп.В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 1565 новых случаев коронавируса. Из них 1 139 случаев подтверждено среди учащихся, 361 - среди учителей и 65 - среди других работников школ. К пятнице на карантин были помещены 13 учреждений и 1048 классов.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 160 новых случаев, из них 94 учащихся, 46 преподавателей и 20 прочих сотрудников учреждений. На карантин отправлены 15 групп.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 63 студентов, 19 преподавателей и 33 прочих сотрудников. Групп, отправленных на карантин, нет.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования проевышает 2700.Напоминаем, что с 24 января, все школы страны перешли на онлайн-обучение. Как минимум до 4 февраля дети буду учитсья дистанционно, без физического присутствия в школах.Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения в связи с тревожным ростом числа новых случаев заражения по всей Республике Молдова, вызванным появлением в нашей стране штамма "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20220120/glava-mvd-politsiya-obespechit-vypolnenie-novykh-antikovidnykh-mer-48188569.html

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2022

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове