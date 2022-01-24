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Украина используется Западом как инструмент воздействия в регионе – МИД РФ
Украина используется Западом как инструмент воздействия в регионе – МИД РФ
Запад использует Украину для реализации собственных инетерсов, заявляет официальный представитель МИД России.
2022-01-24T11:03+0200
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россия
в мире
мария захарова
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Запад использует Киев как инструмент для проведения в регионе собственных интересов, а также как поле для экспериментов, заявила в интервью "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также заявила, что "огонь санкций" нужно постоянно поддерживать, "постоянно что-то туда подкидывать"."Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ – многонациональный, между прочим", – сказала Захарова.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. Министр иностранных дел РФ считает, что это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html
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в мире, мария захарова

Украина используется Западом как инструмент воздействия в регионе – МИД РФ

11:03 24.01.2022 (обновлено: 11:23 24.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой по текущим вопросам внешней политики
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой по текущим вопросам внешней политики - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Запад использует Украину для реализации собственных интересов, заявляет официальный представитель МИД России.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Запад использует Киев как инструмент для проведения в регионе собственных интересов, а также как поле для экспериментов, заявила в интервью "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные", – отметила Захарова.

Она также заявила, что "огонь санкций" нужно постоянно поддерживать, "постоянно что-то туда подкидывать".
"Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ – многонациональный, между прочим", – сказала Захарова.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Россия
Лавров по итогам встречи с Блинкеном: Россия никогда не угрожала народу Украины
21 января, 15:05
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. Министр иностранных дел РФ считает, что это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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