https://ru.sputnik.md/20220124/v-kishineve-ustanovili-palatki-dlya-testirovaniya-grazhdan-na-covid-48264127.html
В Кишиневе установили палатки для тестирования граждан на COVID
В Кишиневе установили палатки для тестирования граждан на COVID
Палатки будут находится у столичных медучреждений.
2022-01-24T12:25+0200
2022-01-24T12:25+0200
2022-01-24T12:56+0200
тестирование
палатки
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) установили у медицинских учреждений специальные палатки для тестирования граждан на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГИЧС.Напомним, Национальная комиссия общественного здоровья 20 января предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.
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Евгений Чебан
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тестирование, палатки, в молдове
В Кишиневе установили палатки для тестирования граждан на COVID
12:25 24.01.2022 (обновлено: 12:56 24.01.2022)
Палатки для тестирования на ковид разместятся у столичных медучреждений.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) установили у медицинских учреждений специальные палатки для тестирования граждан на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГИЧС.
“В рамках поддержки государственных медицинских учреждений столицы 24 января ГИЧС установит 16 палаток для тестирования граждан на COVID-19. Палатки будут установлены в секторах Кишинева возле центров семейных врачей”, – сообщили в ГИЧС.
Напомним, Национальная комиссия общественного здоровья 20 января предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.
Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение
школьников, запретить вход
в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий
.