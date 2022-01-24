https://ru.sputnik.md/20220124/v-kishineve-ustanovili-palatki-dlya-testirovaniya-grazhdan-na-covid-48264127.html

В Кишиневе установили палатки для тестирования граждан на COVID

В Кишиневе установили палатки для тестирования граждан на COVID

Палатки будут находится у столичных медучреждений.

2022-01-24T12:25+0200

2022-01-24T12:25+0200

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тестирование

палатки

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) установили у медицинских учреждений специальные палатки для тестирования граждан на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГИЧС.Напомним, Национальная комиссия общественного здоровья 20 января предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тестирование, палатки, в молдове