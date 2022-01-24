Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220124/v-moldove-zafiksirovana-vspyshka-esche-odnogo-virusa-48270578.html
В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса
В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса
Вспышка инфекции зафиксирована в одном из центральных районов Молдовы.
2022-01-24T15:15+0200
2022-01-24T15:15+0200
вирус
теленешты
птичий грипп
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_0:139:2955:1801_1920x0_80_0_0_3ef5602e41bf12ef941e55032501d6d6.jpg
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 была подтверждена среди домашних птиц из села Хиришены Теленештского района. Об этом сообщает пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).Как информирует ANSA, специальный отдел вирусологии Итальянского зоопрофилактического и экспериментального института лабораторными исследованиями подтвердил наличие вируса птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у домашней птицы в селе Хиришены.В ANSA заверили, что владельцы птиц, уничтоженных с целью быстрой ликвидации вспышки, получат компенсацию.С начала 2022 года в регионе зарегистрировано более 58 вспышек птичьего гриппа среди домашних и диких птиц в Бельгии, Дании, Великобритании, Чехии, Германии, Италии, Португалии, Польше, Франции, Венгрии и Румынии.ANSA просит владельцев птиц не выводить их на луга, озера или реки, держать их закрытыми в подворьях и максимально ограничить контакты с дикими птицами или птицами из других подворий.
https://ru.sputnik.md/20211004/kitay-virus-x-45243354.html
теленешты
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_55add3dcc278b3e54754f7a896ecd35e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вирус, теленешты, птичий грипп, в молдове

В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса

15:15 24.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Вспышка инфекции зафиксирована в одном из центральных районов Молдовы.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 была подтверждена среди домашних птиц из села Хиришены Теленештского района. Об этом сообщает пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Как информирует ANSA, специальный отдел вирусологии Итальянского зоопрофилактического и экспериментального института лабораторными исследованиями подтвердил наличие вируса птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у домашней птицы в селе Хиришены.
“Как только территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов Калараша (обслуживает и Теленештский район) было уведомлено о результатах лабораторных анализов, оно начало предпринимать действия для борьбы и ликвидации вспышки”, - сообщили в ведомстве.
В ANSA заверили, что владельцы птиц, уничтоженных с целью быстрой ликвидации вспышки, получат компенсацию.
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Общество
В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
4 октября 2021, 10:51
С начала 2022 года в регионе зарегистрировано более 58 вспышек птичьего гриппа среди домашних и диких птиц в Бельгии, Дании, Великобритании, Чехии, Германии, Италии, Португалии, Польше, Франции, Венгрии и Румынии.
ANSA просит владельцев птиц не выводить их на луга, озера или реки, держать их закрытыми в подворьях и максимально ограничить контакты с дикими птицами или птицами из других подворий.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский