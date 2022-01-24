https://ru.sputnik.md/20220124/v-moldove-zafiksirovana-vspyshka-esche-odnogo-virusa-48270578.html
В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса
В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса
Вспышка инфекции зафиксирована в одном из центральных районов Молдовы.
2022-01-24T15:15+0200
2022-01-24T15:15+0200
2022-01-24T15:15+0200
вирус
теленешты
птичий грипп
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 была подтверждена среди домашних птиц из села Хиришены Теленештского района. Об этом сообщает пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).Как информирует ANSA, специальный отдел вирусологии Итальянского зоопрофилактического и экспериментального института лабораторными исследованиями подтвердил наличие вируса птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у домашней птицы в селе Хиришены.В ANSA заверили, что владельцы птиц, уничтоженных с целью быстрой ликвидации вспышки, получат компенсацию.С начала 2022 года в регионе зарегистрировано более 58 вспышек птичьего гриппа среди домашних и диких птиц в Бельгии, Дании, Великобритании, Чехии, Германии, Италии, Португалии, Польше, Франции, Венгрии и Румынии.ANSA просит владельцев птиц не выводить их на луга, озера или реки, держать их закрытыми в подворьях и максимально ограничить контакты с дикими птицами или птицами из других подворий.
https://ru.sputnik.md/20211004/kitay-virus-x-45243354.html
теленешты
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вирус, теленешты, птичий грипп, в молдове
В Молдове зафиксирована вспышка еще одного вируса
Вспышка инфекции зафиксирована в одном из центральных районов Молдовы.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 была подтверждена среди домашних птиц из села Хиришены Теленештского района. Об этом сообщает пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Как информирует ANSA, специальный отдел вирусологии Итальянского зоопрофилактического и экспериментального института лабораторными исследованиями подтвердил наличие вируса птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у домашней птицы в селе Хиришены.
“Как только территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов Калараша (обслуживает и Теленештский район) было уведомлено о результатах лабораторных анализов, оно начало предпринимать действия для борьбы и ликвидации вспышки”, - сообщили в ведомстве.
В ANSA заверили, что владельцы птиц, уничтоженных с целью быстрой ликвидации вспышки, получат компенсацию.
С начала 2022 года в регионе зарегистрировано более 58 вспышек птичьего гриппа среди домашних и диких птиц в Бельгии, Дании, Великобритании, Чехии, Германии, Италии, Португалии, Польше, Франции, Венгрии и Румынии.
ANSA просит владельцев птиц не выводить их на луга, озера или реки, держать их закрытыми в подворьях и максимально ограничить контакты с дикими птицами или птицами из других подворий.