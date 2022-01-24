https://ru.sputnik.md/20220124/vlasti-pytayutsya-zablokirovat-rabotu-merii-kishineva--ion-cheban-48262389.html
Власти пытаются заблокировать работу мэрии Кишинева – Ион Чебан
Власти пытаются заблокировать работу мэрии Кишинева – Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти в создании препятствий в работе мэрии и муниципальных предприятий.
2022-01-24T11:34+0200
2022-01-24T11:34+0200
2022-01-24T11:34+0200
ион чебан
мэрия кишинева
общество
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. По словам Чебана, различные подконтрольные правительству службы начали целую серию проверок в примэрии Кишинева и подведомственных учреждениях. Мэр столицы связал проверки с недавними угрозами министра юстиции Серджиу Литвиненко, который заявил, что опубликованные квитанции за газ могут быть поводом для проверок Органа по неподкупности.По словам мэра, центральные власти пытаются заблокировать работу Exdrupo.В мэрию Кишинева, как утверждает Чебан, поступают "тонны" запросов различных служб и ведомств, а также от депутатов парламента.Чебан считает, что цель этой атаки – заморозить работу местных властей. Кишинев, по его словам, сегодня – единственная административно-территориальная единица в стране, которая развивается.Такие же проверки, утверждает столичный градоначальник, проводятся и в других населенных пунктах, где люди не молчат, видя злоупотребления власти.Он также рассказал о намерении провести встречу с премьер-министром Натальей Гаврилицей и рассказать ей "многое из того, что она должна знать".
https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html
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2022
Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
ион чебан, мэрия кишинева
Власти пытаются заблокировать работу мэрии Кишинева – Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти в создании препятствий в работе мэрии и муниципальных предприятий.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. По словам Чебана, различные подконтрольные правительству службы начали целую серию проверок в примэрии Кишинева и подведомственных учреждениях. Мэр столицы связал проверки с недавними угрозами министра юстиции Серджиу Литвиненко, который заявил, что опубликованные квитанции за газ могут быть поводом для проверок Органа по неподкупности.
"Проверки за проверками в мэрии. Угрозы министра юстиции не остались в стороне. Задача – высосать из пальца все что можно. Они хотят заблокировать работу мэрии. Хотят, чтобы работники примэрии не занимались работой, а только отвечали на их запросы, которые приходят тоннами. Главная идея – ставить палки в колеса мэрии", – заявил во время брифинга Чебан.
По словам мэра, центральные власти пытаются заблокировать работу Exdrupo.
"Они пытаются сделать все, чтобы мы не могли работать, пользоваться финансовыми средствами, которые у нас есть", – говорит мэр Кишинева.
В мэрию Кишинева, как утверждает Чебан, поступают "тонны" запросов различных служб и ведомств, а также от депутатов парламента.
Чебан считает, что цель этой атаки – заморозить работу местных властей. Кишинев, по его словам, сегодня – единственная административно-территориальная единица в стране, которая развивается.
Такие же проверки, утверждает столичный градоначальник, проводятся и в других населенных пунктах, где люди не молчат, видя злоупотребления власти.
"Я призываю представителей международных организаций принять меры, чтобы защитить сотрудников местной администрации. Прошу президента обратить внимание на некоторых чиновников и то, что они делают", – заявил Ион Чебан.
Он также рассказал о намерении провести встречу с премьер-министром Натальей Гаврилицей и рассказать ей "многое из того, что она должна знать".