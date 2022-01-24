https://ru.sputnik.md/20220124/vlasti-pytayutsya-zablokirovat-rabotu-merii-kishineva--ion-cheban-48262389.html

Власти пытаются заблокировать работу мэрии Кишинева – Ион Чебан

Власти пытаются заблокировать работу мэрии Кишинева – Ион Чебан

Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти в создании препятствий в работе мэрии и муниципальных предприятий.

2022-01-24T11:34+0200

2022-01-24T11:34+0200

2022-01-24T11:34+0200

ион чебан

мэрия кишинева

общество

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. По словам Чебана, различные подконтрольные правительству службы начали целую серию проверок в примэрии Кишинева и подведомственных учреждениях. Мэр столицы связал проверки с недавними угрозами министра юстиции Серджиу Литвиненко, который заявил, что опубликованные квитанции за газ могут быть поводом для проверок Органа по неподкупности.По словам мэра, центральные власти пытаются заблокировать работу Exdrupo.В мэрию Кишинева, как утверждает Чебан, поступают "тонны" запросов различных служб и ведомств, а также от депутатов парламента.Чебан считает, что цель этой атаки – заморозить работу местных властей. Кишинев, по его словам, сегодня – единственная административно-территориальная единица в стране, которая развивается.Такие же проверки, утверждает столичный градоначальник, проводятся и в других населенных пунктах, где люди не молчат, видя злоупотребления власти.Он также рассказал о намерении провести встречу с премьер-министром Натальей Гаврилицей и рассказать ей "многое из того, что она должна знать".

https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, мэрия кишинева