https://ru.sputnik.md/20220124/voennyy-ekspert-moldovu-zatyagivayut-v-orbitu-nato-chtoby-sdelat-upravlyaemoy-48281880.html
Военный эксперт: Молдову затягивают в орбиту НАТО, чтобы сделать управляемой
Военный эксперт: Молдову затягивают в орбиту НАТО, чтобы сделать управляемой
Население республики не может не волновать напряжение, сгущающееся ныне вокруг соседей – Румынии и Украины.
2022-01-24T20:45+0200
2022-01-24T20:45+0200
2022-01-24T20:45+0200
политика
россия
нато
румыния
молдова
переговоры
безопасность
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В понедельник, на фоне заявления НАТО о намерении "усилить свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины", глава молдавского МИД Нику Попеску встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже очертил позицию РФ по этому вопросу: направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность на континенте.При этом, по словам пресс-секретаря главы российского государства, напряженность вокруг Украины растет не из-за действий РФ, а из-за информационной кампании США и НАТО."Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ России", – резюмировал Песков.На фоне накаляющейся атмосферы в Европе и трудных переговоров, которые Российская Федерация ведет с США и Североатлантическим альянсом, нейтральная по своей Конституции Молдова продолжает втягиваться в орбиту НАТО. Так, молдавское правительство на днях утвердило новый индивидуальный план сотрудничества республики и Альянса на 2022–2023 годы. План в том числе включает мероприятия в области военного взаимодействия.Эксперт также полагает, что ситуация в Молдове не может не зависеть от того, что ныне происходит у ее соседей – в Румынии и на Украине. С одной стороны, Соединенные штаты настойчиво "предсказывают" скорую "агрессию" Российской Федерации против Украины. С другой – внешнеполитическое ведомство России, в том числе и персонально его глава Сергей Лавров, уже неоднократно подчеркивали губительность для европейской безопасности присутствия иностранных войск и военной техники на территории Румынии и Болгарии.Однако, по мнению военного эксперта, если руководство Украины все же отважится на силовое "решение" на Донбассе, где на данный момент живут уже около 800 тысяч российских граждан, у России просто не останется выбора.Литовкин считает, что мир на Украине во многом будет зависеть от того, насколько "американцы смогут сдержать ультраправых и националистов".Он также убежден, что Россия вполне ясно и аргументировано обосновала, почему считает неприемлемым, с точки зрения общей безопасности, присутствие иностранных войск в Восточной Европе, в том числе в Румынии."Когда руководство Российской Федерации говорит о возвращении НАТО к ситуации 1997 года, оно рассчитывает на здравомыслие Соединенных штатов и Североатлантического альянса. Если же эти предложения в итоге не встретят понимания, то у России опять-таки выбор будет небольшим – придется обеспечивать безопасность страны мерами военного и военно-технического характера", – полагает российский эксперт.Он также не сомневается, что "ни санкциями, ни бряцанием оружием" Российскую Федерацию в нынешнем ее состоянии запугать невозможно. Равно как и втянуть в разорительную гонку вооружений.Напомним, 24 января в Североатлантическом альянсе заявили что "союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее".В этот же день министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску обсудил в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Мирчей Джоанэ вопросы европейской безопасности и сотрудничества Молдовы с НАТО. По словам главы МИДЕИ, "Молдова останется надежным партнером в укреплении безопасности в Европе".Добавим, что на прошлой неделе правительство Молдовы утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы, включающий мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, а также "продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы".
https://ru.sputnik.md/20220121/voennyy-ekspert-rossiya-bolshe-ne-namerena-terpet-voyska-nato-v-rumynii-48229616.html
https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-trebovanie-nerasshirenie-nato-48215499.html
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россия, нато, румыния, молдова, переговоры, безопасность
Военный эксперт: Молдову затягивают в орбиту НАТО, чтобы сделать управляемой
Население республики не может не волновать напряжение, сгущающееся ныне вокруг соседей – Румынии и Украины, считает аналитик.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В понедельник, на фоне заявления НАТО о намерении "усилить свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины", глава молдавского МИД Нику Попеску встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже очертил позицию РФ по этому вопросу: направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность на континенте.
"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет".
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
При этом, по словам пресс-секретаря главы российского государства, напряженность вокруг Украины растет не из-за действий РФ, а из-за информационной кампании США и НАТО.
"Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ России", – резюмировал Песков.
На фоне накаляющейся атмосферы в Европе и трудных переговоров, которые Российская Федерация ведет с США и Североатлантическим альянсом, нейтральная по своей Конституции Молдова продолжает втягиваться в орбиту НАТО. Так, молдавское правительство на днях утвердило новый индивидуальный план сотрудничества республики и Альянса на 2022–2023 годы. План в том числе включает мероприятия в области военного взаимодействия.
"Надо понимать, что НАТО – это ошейник на горле Европы, и с помощью этого ошейника США сейчас фактически управляют Евросоюзом, – говорит в интервью Sputnik Молдова российский военный эксперт Виктор Литовкин. – Также и Молдова, хотя ее шансы на вступление в НАТО в обозримом будущем равны нулю, должна оставаться, по мнению США, в зоне влияния Запада, быть полностью управляемой".
Эксперт также полагает, что ситуация в Молдове не может не зависеть от того, что ныне происходит у ее соседей – в Румынии и на Украине.
С одной стороны, Соединенные штаты настойчиво "предсказывают" скорую "агрессию" Российской Федерации против Украины. С другой – внешнеполитическое ведомство России, в том числе и персонально его глава Сергей Лавров, уже неоднократно подчеркивали губительность для европейской безопасности присутствия иностранных войск и военной техники на территории Румынии и Болгарии.
"Руководство России уже десятки раз заявляло, что у РФ нет ни причин, ни желания вторгаться на Украину, но для наших партнеров все эти слова, что называется, как об стенку горох. НАТО, и в первую очередь США, нужно создать видимость, что Украине без них не выжить. И это при том, что тот же генсек Альянса Столтенберг не раз открыто заявлял, что НАТО за Украину воевать не собирается", – говорит Литовкин.
Однако, по мнению военного эксперта, если руководство Украины все же отважится на силовое "решение" на Донбассе, где на данный момент живут уже около 800 тысяч российских граждан, у России просто не останется выбора.
"И тогда на Украине может повториться ситуация августа 2008 года в Грузии, которая в результате своей авантюры окончательно потеряла Южную Осетию", – утверждает эксперт.
Литовкин считает, что мир на Украине во многом будет зависеть от того, насколько "американцы смогут сдержать ультраправых и националистов".
Он также убежден, что Россия вполне ясно и аргументировано обосновала, почему считает неприемлемым, с точки зрения общей безопасности, присутствие иностранных войск в Восточной Европе, в том числе в Румынии.
"Когда руководство Российской Федерации говорит о возвращении НАТО к ситуации 1997 года, оно рассчитывает на здравомыслие Соединенных штатов и Североатлантического альянса. Если же эти предложения в итоге не встретят понимания, то у России опять-таки выбор будет небольшим – придется обеспечивать безопасность страны мерами военного и военно-технического характера", – полагает российский эксперт.
Он также не сомневается, что "ни санкциями, ни бряцанием оружием" Российскую Федерацию в нынешнем ее состоянии запугать невозможно. Равно как и втянуть в разорительную гонку вооружений.
Напомним, 24 января в Североатлантическом альянсе заявили что "союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее".
В этот же день министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску обсудил в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Мирчей Джоанэ вопросы европейской безопасности и сотрудничества Молдовы с НАТО. По словам главы МИДЕИ, "Молдова останется надежным партнером в укреплении безопасности в Европе".
Добавим, что на прошлой неделе правительство Молдовы утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы, включающий мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, а также "продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы".