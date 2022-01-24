https://ru.sputnik.md/20220124/voz-pandemia-covid-48272019.html
Глава ВОЗ: острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году
Глава ВОЗ: острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году
Пандемия коронавируса может завершиться уже в нынешнем году, но только при условии, что будут принятия комплексных мер во всем мире
2022-01-24T19:08+0200
2022-01-24T19:08+0200
2022-01-24T19:36+0200
коронавирус
в мире
воз
всемирная организация здравоохранения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2975/43/29754324_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_13bf6a44c7b2afbe8acddc9a8150b94a.jpg
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Пандемия коронавируса может завершиться уже в нынешнем году, но только при условии, что будут приняты комплексные меры во всем мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ, передает РИА Новости.По его словам, пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить ее острую фазу. При этом Гебрейесус подчеркнул, что использовать эти инструменты следует справедливо и разумно. Так, в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен один миллиард доз вакцин, однако темпы вакцинации во всех странах еще далеки от идеальных. По его словам, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.Для завершения пандемии, отметил глава ВОЗ, необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, при этом приоритетное внимание должно быть уделено группам, подверженным наибольшему риску. Также снизить смертность от вируса, поможет внедрение эффективного клинического лечения и равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.Гебрейесус также призвал уже на нынешнем этапе извлечь уроки из пандемии и начать разработку новых решений по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций. По его мнению, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.Он подчеркнул, что важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов, чтобы определять надлежащее использование мер общественного здравоохранения, когда это необходимо.
https://ru.sputnik.md/20220124/srok-karantina-covid-19-sokraschayutsya-obnovlen-klinicheskiy-protokol-48261818.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2975/43/29754324_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b9de9ca9f7fcda5d36cf37fb1077b308.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз, всемирная организация здравоохранения
Глава ВОЗ: острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году
19:08 24.01.2022 (обновлено: 19:36 24.01.2022)
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса может завершиться уже в этом году, если будут приняты комплексные меры.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik.
Пандемия коронавируса может завершиться уже в нынешнем году, но только при условии, что будут приняты комплексные меры во всем мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ, передает РИА Новости
.
"Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", – заявил глава ВОЗ.
По его словам, пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить ее острую фазу. При этом Гебрейесус подчеркнул, что использовать эти инструменты следует справедливо и разумно. Так, в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен один миллиард доз вакцин, однако темпы вакцинации во всех странах еще далеки от идеальных. По его словам, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.
Для завершения пандемии, отметил глава ВОЗ, необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, при этом приоритетное внимание должно быть уделено группам, подверженным наибольшему риску. Также снизить смертность от вируса, поможет внедрение эффективного клинического лечения и равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.
Гебрейесус также призвал уже на нынешнем этапе извлечь уроки из пандемии и начать разработку новых решений по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций. По его мнению, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.
"Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов. Потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким", – сказал глава ВОЗ.
Он подчеркнул, что важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов, чтобы определять надлежащее использование мер общественного здравоохранения, когда это необходимо.