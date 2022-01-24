https://ru.sputnik.md/20220124/voz-pandemia-covid-48272019.html

Глава ВОЗ: острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году

Глава ВОЗ: острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году

Пандемия коронавируса может завершиться уже в нынешнем году, но только при условии, что будут принятия комплексных мер во всем мире

2022-01-24T19:08+0200

2022-01-24T19:08+0200

2022-01-24T19:36+0200

коронавирус

в мире

воз

всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Пандемия коронавируса может завершиться уже в нынешнем году, но только при условии, что будут приняты комплексные меры во всем мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ, передает РИА Новости.По его словам, пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить ее острую фазу. При этом Гебрейесус подчеркнул, что использовать эти инструменты следует справедливо и разумно. Так, в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен один миллиард доз вакцин, однако темпы вакцинации во всех странах еще далеки от идеальных. По его словам, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.Для завершения пандемии, отметил глава ВОЗ, необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, при этом приоритетное внимание должно быть уделено группам, подверженным наибольшему риску. Также снизить смертность от вируса, поможет внедрение эффективного клинического лечения и равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.Гебрейесус также призвал уже на нынешнем этапе извлечь уроки из пандемии и начать разработку новых решений по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций. По его мнению, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.Он подчеркнул, что важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов, чтобы определять надлежащее использование мер общественного здравоохранения, когда это необходимо.

https://ru.sputnik.md/20220124/srok-karantina-covid-19-sokraschayutsya-obnovlen-klinicheskiy-protokol-48261818.html

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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения