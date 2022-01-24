https://ru.sputnik.md/20220124/vsplesk-zabolevaemosti-v-pridnestrove-uzhestochayut-karantin-48267981.html

Всплеск заболеваемости: в Приднестровье ужесточают карантин

Всплеск заболеваемости: в Приднестровье ужесточают карантин

В связи с новой волной распространения COVID-19 в регионе вводят новые ограничения. Они коснутся студентов и офисных работников.

2022-01-24T13:25+0200

2022-01-24T13:25+0200

2022-01-24T13:25+0200

коронавирус

в молдове

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье из-за резкого всплеска заболеваемости COVID-19 ужесточат карантин. Решение было принято на заседании оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса."Учитывая динамику заболеваемости в студенческой среде и тенденцию к ее дальнейшему росту, решено организовать учебный процесс в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в дистанционном режиме. Норма вступает в силу 27 января. Период не ограничен. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Школьники и воспитанники детских садов продолжают посещать образовательные учреждения. При этом Минпросу и главам госадминистраций поручено усилить контроль исполнения санитарных требований", – сообщает пресс-служба главы региона.Если в коллективе будет выявлен зараженный, рекомендовано закрывать группы на двухнедельный карантин или переводить классы на удаленное обучение. Собрания, семинары и прочие дискуссионные мероприятия можно будет проводить только в виде онлайн-конференций.С четверга на дистанционную работу должны будут перевести треть персонала. Это касается в первую очередь граждан с хроническими заболеваниями и сотрудников в возрасте.Еще одним решением оперштаба стало расширение госпитальной сети. Развернули ковид-стационары в Тираспольском госпитале ветеранов, бендерской детской больнице и психиатрической больнице в селе Выхватинцы.Обеспокоенность в регионе связана с новой волной распространения коронавирусной инфекции – среднесуточная заболеваемость выросла вдвое, до 365 случаев. Порядка 16% от общего числа инфицированных тяжело переносят болезнь. За последнюю неделю 15 приднестровцев умерли от осложнений. По данным приднестровского Минздрава, в воскресенье, 23 января, COVID-19 подтвердился еще у 519 человек.Республиканский центр гигиены и эпидемиологии представил данные о прививочной кампании в регионе."В наличии на данный момент есть 282 дозы Pfizer, 28 093 Sinovac, 1918 Moderna, 71 000 единиц первого компонента и 74 000 – второго российского препарата "Спутник V"", – отметила главный санитарный врач Приднестровья Наталья Берил.В Приднестровье вакцинировано 35,8% взрослого населения.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvoditsya-karantin-dlya-kontaktirovavshikh-s-covid-bolnym-48182715.html

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