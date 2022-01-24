https://ru.sputnik.md/20220124/zona-krasnyy-kod-covid-opasnosti-48275973.html

Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности

Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности

Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.

2022-01-24T17:06+0200

2022-01-24T17:06+0200

2022-01-24T18:50+0200

красный код

эпидемиологическая ситуация

коронавирус

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35349624_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ae091807f0e94b9ee7a02ec3149fa94a.jpg

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности. Исключение составляют Бричанский, Кантемирский, Дондюшанский, Единецкий, Шолданештский районы и Гагаузская автономия, там количество заражений соответствует оранжевому коду.В Кишиневе зафиксировано более восьми тысяч заражений в неделю, или около тысячи на 100 тысяч населения. В Бельцах – 509 случаев на 100 тысяч. В среднем по стране – 548 случаев на 100 тысяч населения. Отметим, для объявления "красного кода" достаточно более 250 случаев на 100 тысяч жителей в неделю.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Отметим, что в субботу, 22 января, вступили в силу новые ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Меры связаны с резким ростом числа заражений коронавирусом в Молдове и быстрым распространением штамма "омикрон".Национальная комиссия общественного здоровья предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости. Поэтому по всей Молдове в настоящее время применяются правила, соответствующие "красному коду" опасности.Так, было принято решение перевести с понедельника на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

красный код, эпидемиологическая ситуация, в молдове, молдова