https://ru.sputnik.md/20220125/aleksandr-king-kong-romanov-48309101.html

Александр Кинг-Конг Романов: цель одна – титул чемпиона UFC

Александр Кинг-Конг Романов: цель одна – титул чемпиона UFC

Тяжеловес из Комрата рассказал Sputnik Молдова, как будет сносить своего следующего соперника на пути к бойцовской мечте.

2022-01-25T17:09+0200

2022-01-25T17:09+0200

2022-01-25T17:51+0200

спорт

молдова

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ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавский боец Александр Романов по прозвищу Кинг-Конг уже начал подготовку к бою со шведом Илиром Латифи, который пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 20 февраля. Об этом тяжеловес сообщил в интервью корреспонденту Sputnik Молдова. Непобедимый Кинг-Конг из Комрата уточнил, что тренируется под руководством Эдуарда Кеся в Балтиморе, штат Мэриленд."Мы с тренером прилетели сюда на прошлой неделе. Уже на полную катушку вклинились в подготовительный процесс. Тренируемся дважды в день. Первая тренировка – это физическая подготовка и муай-тай. Во время второй тренировки больше акцент делаем на грэпплинг и вольную борьбу. Тренер подключил очень много спарринг-партнеров. Много хороших ребят, больших и тяжелых. Одни хороши в борьбе, другие – в ударной технике. Думаю, результат не заставит себя долго ждать, и в феврале получится порадовать болельщиков красивым выступлением", – рассказал Романов.Романов провел сравнительный анализ со своим следующим визави. Оба они начинали с борьбы. По антропометрии соперник чуть пониже, а по возрасту старше на 7 лет. По словам Романова, у Латифи "есть пару неплохих "фишек" в стойке: правый оверхенд (гибридный удар), "финтит" хорошо".Романов также напомнил, что его будущий соперник поменял весовую категорию, а значит, в октагоне будет работать медленнее, чем прежде. Именно этим фактом и планирует воспользоваться молдавский боец 20 февраля.В UFC Александр Романов одержал четыре победы. Осенью 2021 года 31-летний боец во втором раунде нокаутировал Джареда Вандераа. Эта победа для комратского тяжеловеса стала 15-й в смешанных единоборствах.

https://ru.sputnik.md/20211010/moldavskiy-boets-aleksandr-romanov-dobilsya-esche-odnoy-pobedy-ufc-45394973.html

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