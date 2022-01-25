https://ru.sputnik.md/20220125/argentina-voz-effektivnosti-vaktsiny-sputnik-v-48316653.html

Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Власти Аргентины отправят ВОЗ данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы способствовать ее одобрению

2022-01-25T23:27+0200

2022-01-25T23:27+0200

2022-01-25T23:27+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Минздрав Аргентины намерен предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследования по эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V", чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Об этом заявила глава министерства Карла Виссотти, сообщает РИА Новости."У нас была двусторонняя встреча с главой ВОЗ, где мы, как и на других встречах, актуализировали ситуацию. ВОЗ и Россия хотят продвинуться в вопросе одобрения для экстренного применения и включения в список одобренных вакцин "Спутника V" и Cansino. Это длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов", – рассказала глава аргентинского Минздрава в интервью радио La Red.По ее словам, ВОЗ попросил Аргентину поделиться всей информацией, которая у нее есть, об эффективности вакцин "Спутник V" и Cansino, а также по применению вакцины Sinopharm для детей.Ученые Аргентины, страны, которая получила "Спутник V" одной из первых, проводят большое число исследований по эффективности вакцины.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-voz-vaktsina-sputnik-48183372.html

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