https://ru.sputnik.md/20220125/besplatnye-analizy-palatka-kishinev-48290620.html

Бесплатный тест на COVID-19 теперь можно сдать в палатке в Кишиневе: по каким адресам

Бесплатный тест на COVID-19 теперь можно сдать в палатке в Кишиневе: по каким адресам

Всего таких палаток будет 16 по городу.

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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В Кишиневе появятся специально оборудованные палатки, где можно будет сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях столичный примар Ион Чебан. Как рассказал Чебан, в палатках будут работать врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находится такие пункты будут возле учреждений первичной медицинской помощи. Всего их будет 16 по городу, предоставили их в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел. "Палатки обустроены и оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями. Примэрия Кишинева впервые в стране устанавливает такие палатки для осмотра и тестирования в соответствии с передовой европейской практикой", - написал Чебан.Палатки будут размещены по следующим адресам: Как подчеркнул Чебан, в последние дни количество людей, обращающихся за тестами на COVID-19, значительно увеличилось, и цель властей — избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству людей безопасно принять меры при первых признаках заболевания.

https://ru.sputnik.md/20220117/laboratoriya-ptsr-test-kishinev-48079735.html

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