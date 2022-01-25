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Бесплатный тест на COVID-19 теперь можно сдать в палатке в Кишиневе: по каким адресам
Бесплатный тест на COVID-19 теперь можно сдать в палатке в Кишиневе: по каким адресам
Всего таких палаток будет 16 по городу.
2022-01-25T11:05+0200
2022-01-25T11:05+0200
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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В Кишиневе появятся специально оборудованные палатки, где можно будет сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях столичный примар Ион Чебан. Как рассказал Чебан, в палатках будут работать врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находится такие пункты будут возле учреждений первичной медицинской помощи. Всего их будет 16 по городу, предоставили их в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел. "Палатки обустроены и оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями. Примэрия Кишинева впервые в стране устанавливает такие палатки для осмотра и тестирования в соответствии с передовой европейской практикой", - написал Чебан.Палатки будут размещены по следующим адресам: Как подчеркнул Чебан, в последние дни количество людей, обращающихся за тестами на COVID-19, значительно увеличилось, и цель властей — избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству людей безопасно принять меры при первых признаках заболевания.
https://ru.sputnik.md/20220117/laboratoriya-ptsr-test-kishinev-48079735.html
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в молдове, кишинев, молдова, тест

Бесплатный тест на COVID-19 теперь можно сдать в палатке в Кишиневе: по каким адресам

11:05 25.01.2022
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Поликлиники Кишинева решили разгрузить и обеспечили сдачу теста на коронавирус в палатке.
КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В Кишиневе появятся специально оборудованные палатки, где можно будет сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях столичный примар Ион Чебан.
Как рассказал Чебан, в палатках будут работать врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находится такие пункты будут возле учреждений первичной медицинской помощи.
Всего их будет 16 по городу, предоставили их в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел.
"Палатки обустроены и оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями. Примэрия Кишинева впервые в стране устанавливает такие палатки для осмотра и тестирования в соответствии с передовой европейской практикой", - написал Чебан.
Палатки будут размещены по следующим адресам:
Ботаника: ул. Титулеску, 37, ул. Индепенденцей, 28, пр-т Дачия, 5/2Б.
Буюканы: ул. Караджале, 2, И. Крянгэ, 24, Караджале, 1, П. Мовилэ, 6.
Центр: ул. 31 Августа, 63, ул. Докучаева, 11А.
Чеканы: ул. Вадул-луй-Водэ, 80, Волунтарилор, 3, Узинелор, 23.
Рышкановка: ул. А. Руссо, 11, Соколень, 19, П. Рареш, 32, М. Костин,17/1.
Как подчеркнул Чебан, в последние дни количество людей, обращающихся за тестами на COVID-19, значительно увеличилось, и цель властей — избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству людей безопасно принять меры при первых признаках заболевания.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
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