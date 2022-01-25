https://ru.sputnik.md/20220125/blok-pkrm-psrm-genprokuratura-nevypolneniya-obyazannostey-spynu-48292828.html

Блок ПКРМ-ПСРМ обратится в Генпрокуратуру из-за невыполнения Спыну своих обязанностей

Блок ПКРМ-ПСРМ обратится в Генпрокуратуру из-за невыполнения Спыну своих обязанностей

Народные избранники недовольны работой Андрея Спыну.

2022-01-25T10:41+0200

2022-01-25T10:41+0200

2022-01-25T11:18+0200

в молдове

политика

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партия социалистов республики молдова

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов решили обратиться в Генеральную прокуратуру по вопросу неисполнения служебных обязанностей вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну. Об этом заявил во вторник на брифинге депутат фракции Олег Рейдман. Он отметил, что причиной этого обращения стали неэффективные и неправильные действия Спыну в вопросе энергетической безопасности страны, а именно - обеспечения республики природным газом. По словам депутата блока Петра Бурдужи, опасения вызывает и намерение вице-премьера закупать газ у других поставщиков, кроме российского "Газпрома". Как подчеркнул Бурдужа, такие закупки планируется осуществлять по намного более высоким ценам и с полным отсутствием прозрачности действий властей в этом вопросе.Бурдужа подчеркнул, что блок потребует от Генпрокуратуры детально изучить законность выделения правительством средств для компании Energocom, а также выделения денег для тех самых закупок газа из альтернативных источников. По словам Батрынчи, понести ответственность за халатность в газовом вопросе в республике должны все причастные. Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220111/potrebitelskaya-tsena-gaz-47941302.html

https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-polnostyu-vyplatil-avans-za-yanvar-gazpromu-48184202.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова, андрей спыну