https://ru.sputnik.md/20220125/covid-sertifikat-ulovki-moldova-48315497.html
COVID-сертификат: к каким уловкам не стоит прибегать гражданам Молдовы
COVID-сертификат: к каким уловкам не стоит прибегать гражданам Молдовы
В некоторые заведения в Молдове предъявление COVID-сертификата стало обязательным. Правильным ли было со стороны властей страны, идти на такой шаг?
2022-01-25T21:02+0200
2022-01-25T21:02+0200
2022-01-25T21:02+0200
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В Молдове лицам старше 18-ти лет доступ во все закрытые общественные помещения разрешен только при предъявлении COVID-сертификата. Без него можно входить в продовольственные магазины, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены, аптеки, в медицинские и прививочные пункты, банки и их подразделения, небанковские кредитные организации, почтовые отделения, отделения операторов коммунальных услуг, страховые компании, структурные подразделения операторов электронных коммуникаций, пункты обмена валюты, на АЗС, автовокзалы и железнодорожные вокзалы.Обсудили с директором Центра стратегий и политики в области здравоохранения Ингой Пасечник, стоило ли властям вводить это правило, и насколько это своевременно в Молдове.Напомним, COVID-сертификат это:
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, сертификат, видео
COVID-сертификат: к каким уловкам не стоит прибегать гражданам Молдовы
Предъявление COVID-сертификата стало обязательным в Молдове при походе в ресторан, торговый центр и другие заведения закрытого типа, за некоторым исключением. Правильным ли было со стороны властей страны, идти на такой шаг, узнайте в нашем видеоподкасте.
В Молдове лицам старше 18-ти лет доступ во все закрытые общественные помещения разрешен только при предъявлении COVID-сертификата. Без него можно входить в продовольственные магазины, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены, аптеки, в медицинские и прививочные пункты, банки и их подразделения, небанковские кредитные организации, почтовые отделения, отделения операторов коммунальных услуг, страховые компании, структурные подразделения операторов электронных коммуникаций, пункты обмена валюты, на АЗС, автовокзалы и железнодорожные вокзалы.
Обсудили с директором Центра стратегий и политики в области здравоохранения Ингой Пасечник, стоило ли властям вводить это правило, и насколько это своевременно в Молдове.
"Это очень хорошее решение, но только в том случае, если COVID-сертификат может быть проверен. К примеру, если его сканировать, – тогда это хорошее решение. Иначе… Среди жителей Молдовы есть такие "изобретательные"... Какова гарантия, что человек не придет с фальшивым сертификатом в телефоне?", – задалась вопросом Пасечник.
Напомним, COVID-сертификат это:
Сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса;
Медицинское заключение, подтверждающее, что человек за последние полгода переболел коронавирусом;
Тест, подтверждающий наличие антител;
Экспресс-тест или ПЦР-тест.