https://ru.sputnik.md/20220125/covid-sertifikat-ulovki-moldova-48315497.html

COVID-сертификат: к каким уловкам не стоит прибегать гражданам Молдовы

COVID-сертификат: к каким уловкам не стоит прибегать гражданам Молдовы

В некоторые заведения в Молдове предъявление COVID-сертификата стало обязательным. Правильным ли было со стороны властей страны, идти на такой шаг?

2022-01-25T21:02+0200

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В Молдове лицам старше 18-ти лет доступ во все закрытые общественные помещения разрешен только при предъявлении COVID-сертификата. Без него можно входить в продовольственные магазины, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены, аптеки, в медицинские и прививочные пункты, банки и их подразделения, небанковские кредитные организации, почтовые отделения, отделения операторов коммунальных услуг, страховые компании, структурные подразделения операторов электронных коммуникаций, пункты обмена валюты, на АЗС, автовокзалы и железнодорожные вокзалы.Обсудили с директором Центра стратегий и политики в области здравоохранения Ингой Пасечник, стоило ли властям вводить это правило, и насколько это своевременно в Молдове.Напомним, COVID-сертификат это:

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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