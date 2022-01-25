https://ru.sputnik.md/20220125/delegatsiya-gagauzia-moskva-tsena-gaz-48313352.html

Делегация из Гагаузии отправится в Москву, чтобы попросить снизить цену на газ

Делегация из Гагаузии отправится в Москву, чтобы попросить снизить цену на газ

Власти гагаузской автономии собираются решать проблему высоких тарифов на газ самостоятельно, в том числе за счет прямых переговоров с российским поставщиком.

2022-01-25T19:26+0200

2022-01-25T19:26+0200

2022-01-25T19:28+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Группа депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) отправится в Москву для того, чтобы обсудить возможность снижения цены на газ для Молдовы. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова заявил депутат НСГ Виктор Петров.Гагаузские депутаты на очередном заседании 25 января приняли решение сформировать специальную комиссию, которую наделили полномочиями по ведению переговоров с "Газпромом" о стоимости газа и компенсации для населения Молдовы в целом и Гагаузии в частности.В состав комиссии включили трех депутатов — это Елена Юрченко, Виктор Петров и Леонид Киося. Планируется, что они отправятся в Москву для того, чтобы просить руководство "Газпрома" снизить стоимость газа для Гагаузии, либо предусмотреть компенсации для населения."На сессии НСГ был поднят целый ряд социально-экономических проблем. Самая болезненная ситуация – с газом и ценами на дизтопливо и бензин. Было высказано мнение, что правительство Молдовы ведет не совсем компетентную политику в отношении партнерских стран. Поэтому мы приняли решение о формировании двух групп. По работе с правительством и по ведению переговоров с российской стороной", — рассказал Петров.По словам Петрова, задача группы, которая будет вести переговоры с Москвой —добиться возможности снижения цены на газ.Депутат уверен, что ущерб для граждан, связанный с высокими ценами на топливо — это прямой результат действий властей Молдовы.Петров заявил, что задача рабочей группы НСГ – сделать газ дешевле для всех граждан Молдовы вне зависимости от того, проживают они в Гагаузии или других регионах страны.Он не стал раскрывать детали будущей повестки визита заявив, что в данный момент группа переговорщиков только готовит программу визита в Россию и график встреч. Но сам визит, по словам Петрова, может состояться уже на следующей неделе.Как рассказал Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну, даже если бы депутаты НСГ решили обсуждать возможность поставки газа в Гагаузию по условиям отличным от тех, что действуют для остальной части Молдовы, такой план вряд ли был бы реализуем.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили режим ЧП в стране из-за ситуации в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220125/gagauzia-gazovyy-vopros-moskva-kishinev-48306691.html

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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