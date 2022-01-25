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https://ru.sputnik.md/20220125/deputaty-pas-taksist-48314357.html
Депутаты PAS встретились с представителями служб такси: о чем они договорились
Депутаты PAS встретились с представителями служб такси: о чем они договорились
После протеста таксистов группа депутатов правящей партии провела беседу с представителями отрасли.
2022-01-25T20:34+0200
2022-01-25T20:34+0200
в молдове
общество
молдова
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) встретились во вторник с представителями Ассоциации таксомоторных перевозчиков и местных таксопарков. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях депутат политформирования Раду Мариан. Встреча прошла после митинга десятков таксистов, которые бастовали перед зданием правительства накануне в понедельник из-за повышения цен на метан. Дискуссии были посвящены проблемам в сфере деятельности таксистов. Так, участники обсудили недобросовестную конкуренцию и уклонение от уплаты налогов некоторыми игроками рынка, что стало еще более болезненным в условиях роста цен на топливо.Он отметил, эта отрасль является важной для страны, она создает тысячи рабочих мест и вносит вклад в государственный бюджет. "Пассажиры должны чувствовать себя в безопасности, а водители заслуживают достойных условий труда", – уточнил депутат. Сотрудники кишиневских служб такси утром 24 января вышли на протест против повышения цен на метан на автомобильных заправках. Несколько десятков машин припарковались на центральной площади столицы.Участник протеста отметили, что в связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. По их мнению, если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд. Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики.В результате 22 января на АЗС Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.
https://ru.sputnik.md/20220123/vadim-cheban-vliyanie-metana-na-rynok-motornogo-topliva-v-moldove---nichtozhno-48248443.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, депутаты, такси

Депутаты PAS встретились с представителями служб такси: о чем они договорились

20:34 25.01.2022
© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТакси
Такси - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Артем Житенев
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Юлия Липовая
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После протеста таксистов группа депутатов правящей партии провела беседу с представителями отрасли.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) встретились во вторник с представителями Ассоциации таксомоторных перевозчиков и местных таксопарков. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях депутат политформирования Раду Мариан.
Встреча прошла после митинга десятков таксистов, которые бастовали перед зданием правительства накануне в понедельник из-за повышения цен на метан.
Дискуссии были посвящены проблемам в сфере деятельности таксистов. Так, участники обсудили недобросовестную конкуренцию и уклонение от уплаты налогов некоторыми игроками рынка, что стало еще более болезненным в условиях роста цен на топливо.

"Сообщил представителям Ассоциации, что мы как можно скорее проголосуем в парламенте за закон, который будет бороться с недобросовестной конкуренцией, в том числе путем принуждения экономических агентов в этом секторе к регистрации их бизнеса и банковских счетов в Молдове", – написал Мариан.

Он отметил, эта отрасль является важной для страны, она создает тысячи рабочих мест и вносит вклад в государственный бюджет.
"Пассажиры должны чувствовать себя в безопасности, а водители заслуживают достойных условий труда", – уточнил депутат.
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Сотрудники кишиневских служб такси утром 24 января вышли на протест против повышения цен на метан на автомобильных заправках. Несколько десятков машин припарковались на центральной площади столицы.
Участник протеста отметили, что в связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. По их мнению, если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд.
Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики.
В результате 22 января на АЗС Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.
Многие водители, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.
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