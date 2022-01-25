https://ru.sputnik.md/20220125/dodon-slushaniya-genprokuratura-energocom-48290887.html
Додон прибыл на слушания в Генпрокуратуру по делу Energocom
Додон прибыл на слушания в Генпрокуратуру по делу Energocom
Ранее Игорь Додон получил статус подозреваемого в данном деле.
2022-01-25T10:03+0200
2022-01-25T10:03+0200
2022-01-25T10:18+0200
общество
в молдове
молдова
слушания
игорь додон
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон прибыл в здание Генеральной прокуратуры на второе слушание по делу Energocom.После первых слушаний по делу, 29 декабря, Додон сообщил, что получил статус подозреваемого. Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html
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в молдове, молдова, слушания, игорь додон, генеральная прокуратура
Додон прибыл на слушания в Генпрокуратуру по делу Energocom
10:03 25.01.2022 (обновлено: 10:18 25.01.2022)
Ранее Игорь Додон получил статус подозреваемого по данному делу.
КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон прибыл в здание Генеральной прокуратуры на второе слушание по делу Energocom.
После первых слушаний по делу, 29 декабря, Додон сообщил, что получил статус подозреваемого.
Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".