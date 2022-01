https://ru.sputnik.md/20220125/evrovidenie-2022-zayavki-uchastie-48303513.html

"Евровидение-2022": кто подал заявки на участие в национальном отборе

"Евровидение-2022": кто подал заявки на участие в национальном отборе

Почти 30 артистов и музыкальных коллективов изъявили желание представлять Молдову в международном песенном конкурсе.

2022-01-25T15:52+0200

2022-01-25T15:52+0200

2022-01-25T16:08+0200

в молдове

евровидение

молдова на евровидении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1688/33/16883321_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_d95eb4f8570a59ffb877c35ba7239f4c.jpg

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборе на "Евровидение-2022", которое пройдет в Италии. На живое прослушивание допущены 28 конкурсантов. На данном этапе не важна сценическая постановка и костюмы, жюри оценивают композицию, исполнение и вокальные данные.Живые прослушивания песен, включенных в национальный отбор конкурса, будут проводиться 29 января.Список участников1. Annet Smirnova2. Denis Midone – Run away3. Dianna Rotaru – My time is now4. Katy Rain – Lele5. Sasha Bognibov – My friend is gay, Sex with your Ex6. Naminal – Stop tonight7. Ricky Ardezianu – Cherche la femme8. Y-LIMIT – Nothing more9. The tramps – Sky blues10. Trio Eva – Get a Kiss11. Emilia Vlas – Yama12. Bumbac Tudor – Iarta-ma ca te iubesc13. Danieli Shvets & Carolina Gorun – Take me anywhere 14. Maxim Zavidia – Ready15. LEMONIQUE – Boys16. Marcela Scripcaru – Starlight17. Zdob și Zdub & Frații Advahov – Trenulețul18. Mihaela Andrei – Libre19. Ana Cernicova – Silent20. Lanjeron – Magic carpet21. Pelageya Stefoglo – I’m the only one22. FERUM – Love is23. Angel kiss – The sunshine in me24. Diana Elmas – Spirit high25. Viola Julea – Before (Twin flame)26. SENDREI – Beginer's Luck27. Valeria Barbas – My Tree28. Viorela Moraru – Tell me that you love meПредставитель Молдовы выступит 10 мая в первом полуфинале конкурса "Евровидение-2022". Его соперниками станут конкурсанты из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Украины, Австрии, Хорватии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии, России, Португалии и Армении.Финал "Евровидения-2022" пройдет в Турине 14 мая.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, евровидение, молдова на евровидении