В Гагаузии хотят решать "газовый вопрос" с Москвой в обход Кишинева
16:12 25.01.2022 (обновлено: 16:22 25.01.2022)
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии хотят решать "газовый вопрос" в обход Кишинева
© Sputnik / Maxim Topal
В Комрате надеются на помощь со стороны Российской Федерации в вопросе поставок газа. Для переговоров в Москву собирается делегация Народного собрания Гагаузии.
КОМРАТ, 25 янв – Sputnik, Максим Топал. Гагаузские депутаты на очередном заседании приступили к формированию специальной комиссии, которую наделили полномочиями по ведению переговоров с "Газпромом" о стоимости газа и компенсации для населения Гагаузии.
В состав комиссии включили трех депутатов – это Елена Юрченко, Виктор Петров и Леонид Киося. Планируется, что они отправятся в Москву для того, чтобы просить руководство "Газпрома" снизить стоимость газа для Гагаузии, либо предусмотреть компенсации для населения.
Одновременно эта же группа депутатов будет вести переговоры с правительством Натальи Гаврилицы и президентом Майей Санду.
"Правительство Молдовы не справляется со своими обязанностями. В таких ситуациях правительство любого государства должно подать в отставку", – сказал член группы переговорщиков Леонид Киося.
© Sputnik / Maxim TopalЛеонид Киося
Леонид Киося
© Sputnik / Maxim Topal
"Невзвешенная политика властей Республики Молдова приводит к неприятным последствиям для граждан страны и экономических агентов. И для людей, и для бизнеса созданы невыносимые условия", – считает другой переговорщик Виктор Петров.
© Sputnik / Maxim TopalВиктор Петров
Виктор Петров
© Sputnik / Maxim Topal
"Пенсионеру, который получает 2000 лей (8815 российских рублей), приходит квитанция за газ в 1700 лей (7400 российских рублей). Как такое может быть? Это нормально? Люди не должны платить за ошибки правительства, за ошибки внешней политики и выставление неправильных приоритетов", – отметил Петров.
"Конечно, я поддерживаю предложение обратиться к нашим стратегическим партнерам в Российской Федерации за помощью для Гагаузской автономии. Возможно, нужно сделать такое обращение и в адрес Турецкой республики. Обратиться нужно и в правительство Республики Молдова, ведь там находятся люди, которые несут прямую ответственность за то, что происходит в нашей стране", – считает Елена Юрченко.
© Sputnik / Maxim TopalЕлена Юрченко
Елена Юрченко
© Sputnik / Maxim Topal
В Народном собрании Гагаузии выразили возмущение тем, что президент Молдовы Майя Санду посетила в Киеве антироссийский форум "Крымская платформа", где сделала ряд резких заявлений в адрес Российской Федерации, от которой Молдова зависима энергетически.
"Я считаю, что мы должны принять жесткую резолюцию по поводу действий главы государства и несостоятельности правительства. Дальше уже некуда. Еще месяц оставаться при таких ресурсах, и экономика страны будет на грани банкротства", – заявил гагаузский депутат Григорий Дюльгер.
© Sputnik / Maxim TopalГригорий Дюльгер
Григорий Дюльгер
© Sputnik / Maxim Topal
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Проблемы с оплатой
Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили режим ЧП в стране из-за ситуации в энергетике.