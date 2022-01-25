https://ru.sputnik.md/20220125/gagauziya-gazprom-kishinev-48316767.html

Гагаузия хочет договориться с "Газпромом" без Кишинева — что будет дальше

Гагаузия хочет договориться с "Газпромом" без Кишинева — что будет дальше

В Народном собрании Гагаузии не хотят поставок газа через Кишинев и намерены вступить в переговоры с российским концерном о своем собственном контракте.

2022-01-25T22:12+0200

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2022-01-25T22:12+0200

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На заседании в Комрате 25 января законодатели автономии проголосовали за создание комиссии, которая отправится на переговоры с "Газпромом" в Москву.Одновременно эта группа собирается вести переговоры с правительством Гаврилицы и президентом Майей Санду. Правда, надежды на то, что такие встречи могут состояться, невелики. В Кишиневе в последнее время модно не замечать Гагаузию, и тон этой моде задала президент Майя Санду, когда не пригласила башкана автономии на свою инаугурацию. А впоследствии не сочла важным наладить хотя бы формальный диалог с Комратом.Недовольство отсутствием внимания к автономии, которое в Гагаузии расценивают как неуважение, копилось целый год. И вот, терпение лопнуло.Происшедшее на заседании Народного собрания, которое состоялось 25 января, даже нельзя назвать "разгромной критикой в адрес правительства". Здесь нечто куда более серьезное. Критика, пикировка, дискуссии — это все больше для парламента. Там оппозиция, хоть и клеймит правительство, но отставки кабинета министров не требует и в целом играет по правилам, установленным регламентом.А вот в Народном собрании слова "такое правительство должно уйти в отставку" во вторник прозвучали. И про регламенты гагаузские законодатели не особенно вспоминали. Как заявил один из депутатов на заседании, "не знаю, как в городах, а в селах люди в отчаянии. Мы не должны молчать и ждать". "Пенсионер который получает 2000 леев, 1500 леев приходит ему квитанция за газ. Как такое может быть? Это что, нормально?" — недобро сказал другой депутат.То есть, если людей всерьез разозлить, то регламенты они начинают "иметь в виду". Действительно, какие там правила, когда беда у ворот. А Народное собрание Кишинев разозлил, и сильно.В Комрате отвергают надоевшие церемониальные заклинания про "исключительно коммерческие отношения", которых старается придерживаться руководство Молдовы в переговорах с "Газпромом". Вдруг выяснилось, что в автономии понимание того, что газ, нефть, и вообще, энергоресурсы — это больше, чем просто товар, осознается куда яснее и четче, чем это принято среди обладателей "окологарвардских" дипломов в Кишиневе."Позицию госпожи Санду о том, что к войне 1992 года была причастна Российская Федерация разве мы можем приветствовать? Или одобрять политику ее и Гаврилицы за то, что сегодня цены на газ самые высокие в Молдове? Страны СНГ получают газ по 200 долларов и меньше, а мы – по 650. Это же катастрофа" — заявил с трибуны один из депутатов, и согласное молчание остальных законодателей было ему ответом.Закипает уже не понемногу, а всерьез — накануне в Чадыр-Лунге прошел, пусть пока и немногочисленный, но решительный митинг против повышения тарифов и цен. И для центральных властей происшедшее в Комрате должно прозвучать очень и очень тревожным звонком.Потому что, когда власть клеймят с трибун, к которым проложены ковровые дорожки — это одно. К этому и в кабмине, и в администрации президента привыкли, тем более что ничем особенно неприятным власти это не угрожает.А вот когда в автономии, обладающей серьезными полномочиями, практически прямым текстом адресуют центральной власти нечто, очень похожее на "да идите вы… своим курсом", и организуют комиссию по переговорам с "Газпромом" через голову Кишинева — это нечто совершенно другое.Для центральных властей недооценивать происходящее в Гагаузии, снисходительно не понимать, насколько важна роль автономии в государственном устройстве всей Молдовы — это неумно. Ложным в этом случае окажется чувство неуязвимости, которое дарит обладание парламентским большинством. И вдвойне неумно будет переоценивать внутриполитические разногласия, которые раздирают сегодня Народное собрание.Это между собой депутаты Гагаузии — оппоненты настолько непримиримые, что не могут избрать спикера с четырнадцатой попытки. Но вот когда начинают звучать слова "наш народ в критической ситуации", когда становится почти демонстративным курс Кишинева на дистанцирование от России, когда звучат громкие обвинения в адрес Российской Федерации, которые в автономии вызывают возмущение — в такой обстановке разногласия в Гагаузии начинают улетучиваться с поразительной скоростью.Худшей ошибкой, которую сейчас может сделать правительство Молдовы, будет реакция на происходящее в Гагаузии в том же стиле, который сейчас применяется в кабмине и администрации президента в отношении к Приднестровью. Вот правда, только не это, не надо всех этих "нам не о чем разговаривать", курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен", и "мы получили мандат доверия".В Гагаузии тоже, знаете ли, получили мандат доверия. Но отнюдь не на принесение народа в жертву на алтарь культа под названием "европейская интеграция". И чем быстрее в начальственных кабинетах в Кишиневе придет глубокое осознание этого факта, тем лучше.Хотя бы потому, что очевидно — ситуация касается совсем не только Комрата и совсем не только Народного собрания. Фактически, в Комрате заговорила вся, до сих пор молчавшая, страна.

https://ru.sputnik.md/20220125/delegatsiya-gagauzia-moskva-tsena-gaz-48313352.html

https://ru.sputnik.md/20220125/gagauzia-gazovyy-vopros-moskva-kishinev-48306691.html

https://ru.sputnik.md/20210702/Mayya-Sandu-obyasnila-pochemu-isklyuchila-bashkana-Gagauzii-iz-Sovbeza-Moldovy-35349271.html

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