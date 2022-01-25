https://ru.sputnik.md/20220125/izmenilis-pravila-vezda-angliyu-48313848.html
Изменились правила въезда в Англию: что надо знать
Изменились правила въезда в Англию: что надо знать
Путешественники получат небольшие послабления.
2022-01-25T21:50+0200
2022-01-25T21:50+0200
2022-01-25T21:50+0200
общество
в мире
въезд
англия
условия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47989480_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_823c2ec5a3c3a000025fee825cb21d84.jpg
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Начиная с 11 февраля, граждане всех стран, въезжающие на территорию Великобритании более не должны предоставлять результаты тестов на COVID-19 в случае прохождения полной схемы вакцинации от коронавируса. Это правило касается как взрослых, так и детей. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Великобритании. Как добавили в диппредставительстве, обязательство представления теста сохраняется только если граждане хотят избежать карантина. Чтобы не пришлось уходить на самоизоляцию по прибытию в Англию, необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген), сделанный не ранее, чем за 48 часов до приезда. Кроме того, для всех граждан, вне зависимости от того, привиты они или нет, сохраняется правило заполнения анкеты.
https://ru.sputnik.md/20220106/pravila-vezda-angliya-uprostili-chto-izmenilos-47815431.html
англия
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47989480_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b67c017a1d569eec6e2c27f30b571a40.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в мире, въезд, англия, условия, великобритания
Изменились правила въезда в Англию: что надо знать
Въезжающие в Великобританию получат небольшие послабления.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Начиная с 11 февраля, граждане всех стран, въезжающие на территорию Великобритании более не должны предоставлять результаты тестов на COVID-19 в случае прохождения полной схемы вакцинации от коронавируса. Это правило касается как взрослых, так и детей.
Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Великобритании.
Как добавили в диппредставительстве, обязательство представления теста сохраняется только если граждане хотят избежать карантина.
Чтобы не пришлось уходить на самоизоляцию по прибытию в Англию, необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген), сделанный не ранее, чем за 48 часов до приезда.
Кроме того, для всех граждан, вне зависимости от того, привиты они или нет, сохраняется правило заполнения анкеты.