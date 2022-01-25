https://ru.sputnik.md/20220125/izmenilis-pravila-vezda-angliyu-48313848.html

Изменились правила въезда в Англию: что надо знать

Изменились правила въезда в Англию: что надо знать

Путешественники получат небольшие послабления.

2022-01-25T21:50+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Начиная с 11 февраля, граждане всех стран, въезжающие на территорию Великобритании более не должны предоставлять результаты тестов на COVID-19 в случае прохождения полной схемы вакцинации от коронавируса. Это правило касается как взрослых, так и детей. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Великобритании. Как добавили в диппредставительстве, обязательство представления теста сохраняется только если граждане хотят избежать карантина. Чтобы не пришлось уходить на самоизоляцию по прибытию в Англию, необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген), сделанный не ранее, чем за 48 часов до приезда. Кроме того, для всех граждан, вне зависимости от того, привиты они или нет, сохраняется правило заполнения анкеты.

https://ru.sputnik.md/20220106/pravila-vezda-angliya-uprostili-chto-izmenilos-47815431.html

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в мире, въезд, англия, условия, великобритания