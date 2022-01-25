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Изменились правила въезда в Англию: что надо знать
Изменились правила въезда в Англию: что надо знать
Путешественники получат небольшие послабления.
2022-01-25T21:50+0200
2022-01-25T21:50+0200
общество
в мире
въезд
англия
условия
великобритания
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Начиная с 11 февраля, граждане всех стран, въезжающие на территорию Великобритании более не должны предоставлять результаты тестов на COVID-19 в случае прохождения полной схемы вакцинации от коронавируса. Это правило касается как взрослых, так и детей. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Великобритании. Как добавили в диппредставительстве, обязательство представления теста сохраняется только если граждане хотят избежать карантина. Чтобы не пришлось уходить на самоизоляцию по прибытию в Англию, необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген), сделанный не ранее, чем за 48 часов до приезда. Кроме того, для всех граждан, вне зависимости от того, привиты они или нет, сохраняется правило заполнения анкеты.
https://ru.sputnik.md/20220106/pravila-vezda-angliya-uprostili-chto-izmenilos-47815431.html
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Юлия Липовая
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в мире, въезд, англия, условия, великобритания

Изменились правила въезда в Англию: что надо знать

21:50 25.01.2022
© AFP 2021 / BEN STANSALLQR-код сертификата вакцинации
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / BEN STANSALL
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Въезжающие в Великобританию получат небольшие послабления.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Начиная с 11 февраля, граждане всех стран, въезжающие на территорию Великобритании более не должны предоставлять результаты тестов на COVID-19 в случае прохождения полной схемы вакцинации от коронавируса. Это правило касается как взрослых, так и детей.
Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Великобритании.
Как добавили в диппредставительстве, обязательство представления теста сохраняется только если граждане хотят избежать карантина.
Чтобы не пришлось уходить на самоизоляцию по прибытию в Англию, необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген), сделанный не ранее, чем за 48 часов до приезда.
Кроме того, для всех граждан, вне зависимости от того, привиты они или нет, сохраняется правило заполнения анкеты.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Общество
Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
6 января, 20:50
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