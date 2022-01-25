https://ru.sputnik.md/20220125/kazus-dusi-ili-bolshoy-aktiv-rekordnoy-inflyatsii-v-ssha-48300261.html

Казус Дуси, или "Большой актив" рекордной инфляции в США

Казус Дуси, или "Большой актив" рекордной инфляции в США

Прежде чем обозвать журналиста Fox News "тупым сукиным сыном", президент США обрадовался высокой инфляции в стране.

2022-01-25T16:41+0200

2022-01-25T16:41+0200

2022-01-25T16:41+0200

политика

в мире

инфляция

сша

джо байден

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Большим активом посчитал президент США Джо Байден инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, пишет The Wall Street Journal.Журналист Fox News Питер Дуси на брифинге перед заседанием Совета по конкуренции спросил у американского лидера, рассматривает ли он рост цен как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов, пишет РИА Новости."Это большой актив! Больше инфляции!" – ответил Байден, после чего назвал сотрудника СМИ "глупым сукиным сыном".Инфляция в Соединенных Штатах бьет 40-летние рекорды: по итогам июня 1982 года, она составляла 7,2%. В стране повысились цены на недвижимость, личный транспорт и продукты питания. Темпы ускорились за счет восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, вливания средств конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочке производственных поставок. Глава агентства Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.Центральный банк Америки уже готов начать цикл регулярного повышения процентных ставок в марте. Задача ФРС будет заключаться в том, чтобы повысить ставки, но не допустить рецессии и роста безработицы.По данным СМИ, сам Байден столкнется с политическими последствиями инфляции со стороны избирателей, которые обвиняют его и Демократическую партию в повышении цен. Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.

https://ru.sputnik.md/20211210/inflyatsiya-v-ssha-bet-rekordy-bayden-amerikantsy-stali-bogache-47134117.html

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в мире, инфляция, сша, джо байден