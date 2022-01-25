https://ru.sputnik.md/20220125/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48289764.html
Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-25T10:01+0200
2022-01-25T10:01+0200
2022-01-25T10:01+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 25 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Петру Заднипру. Автобус расположился на Ботанике на проспекте Дачия, 62, возле супермаркета Linella (поселок Аэропорта).Где будут находиться пункты вакцинации 26 январяТроллейбус отправится на Рышкановке на улице Мирон Костин у мемориального комплекса "Сыновьям Родины - вечная память". Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латинэ.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220124/gde-v-kishineve-24-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48259990.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 25 января, с 12.00 до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Петру Заднипру.
Автобус расположился на Ботанике на проспекте Дачия, 62, возле супермаркета Linella (поселок Аэропорта).
Где будут находиться пункты вакцинации 26 января
Троллейбус отправится на Рышкановке на улице Мирон Костин у мемориального комплекса "Сыновьям Родины - вечная память".
Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латинэ.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.