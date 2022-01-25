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Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-25T10:01+0200
2022-01-25T10:01+0200
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 25 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Петру Заднипру. Автобус расположился на Ботанике на проспекте Дачия, 62, возле супермаркета Linella (поселок Аэропорта).Где будут находиться пункты вакцинации 26 январяТроллейбус отправится на Рышкановке на улице Мирон Костин у мемориального комплекса "Сыновьям Родины - вечная память". Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латинэ.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220124/gde-v-kishineve-24-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48259990.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 25 января находятся мобильные пункты вакцинации

10:01 25.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 25 января, с 12.00 до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Петру Заднипру.
Автобус расположился на Ботанике на проспекте Дачия, 62, возле супермаркета Linella (поселок Аэропорта).

Где будут находиться пункты вакцинации 26 января

Троллейбус отправится на Рышкановке на улице Мирон Костин у мемориального комплекса "Сыновьям Родины - вечная память".
Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латинэ.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
Коронавирус
Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы
Вчера, 09:31
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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