https://ru.sputnik.md/20220125/konkurs-narodnyy-advokat-kandidaty-48309341.html

В конкурсе на должность народного адвоката примут участие семь кандидатов

В конкурсе на должность народного адвоката примут участие семь кандидатов

Должность стала вакантной после скандальной отставки Натальи Молошаг.

2022-01-25T17:37+0200

2022-01-25T17:37+0200

2022-01-25T17:52+0200

общество

в молдове

молдова

народный адвокат

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. К конкурсу на должность народного адвоката были допущены семь кандидатов, сообщили в пресс-службе парламента Молдовы. Это Виолетта Гашицой, Теодор Кырнац, Илие Ротару, Эманоил Плошницэ, Чеслав Панько, Александр Зубко и Евгений Голощапов.Собеседования состоятся в понедельник, 31 января, в 9.30. Секретариат парламента обеспечит видеозапись собеседований, которая будет опубликована.Кандидатов будут оценивать члены специальной комиссии. В комиссию вошли депутаты парламента: Олеся Стамате, Григорий Новак, Евгения Кожокарь, Денис Уланов, Анна Раку, Наталья Давидович, Виктор Спыну, Лилиана Гросу, Марина Морозова, Анжела Мунтяну-Пожога, Николай Русол, Алла Долинце, Василий Боля, Вероника Рошка, Игорь Кирияк, Артемий Катаной, Василий Грэднару, Борис Попа и Александр Суходольский.Двое из кандидатов, которые получат самый высокий балл по итогам собеседования, будут представлены на пленарном заседании парламента. Кандидат, который получит голос большинства избранных депутатов, будет назначен на должность народного адвоката.Пост народного адвоката был объявлен ​​вакантным после того, как 9 декабря 2021 года депутаты утвердили заявление об отставке Натальи Молошаг.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь, – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату, а в офисе народного адвоката выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника и "не имеет доступа к конфиденциальной информации".

https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html

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в молдове, молдова, народный адвокат