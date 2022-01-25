https://ru.sputnik.md/20220125/kpp-moldova-ochered-48294655.html
Длинные очереди из фур образовались на двух КПП Молдовы
Длинные очереди из фур образовались на двух КПП Молдовы
В Таможенной службе призывают грузоперевозчиков отправляться на другие пункты пересечения границы.
2022-01-25T12:02+0200
2022-01-25T12:02+0200
2022-01-25T12:02+0200
общество
в молдове
молдова
таможенная служба
пробка
кпп
очередь
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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Джурджулешты-Галаць" на молдавско-румынской границе образовалась большая очередь. Об этом сообщили во вторник в Таможенной службе Молдовы. По данным службы, со стороны Румынии на подъезде к КПП образовалась очередь из грузовых автомобилей, что вскоре повлекло формирование такого же затора с молдавской стороны границы. "По оценкам, такой трафик ожидается и в последующие дни", - отметили в Таможенной службе. Ранее в ведомстве информировали о заторе на КПП "Скулень" (Румыния). В настоящее время в этой точке пересечения границы движение немного улучшилось, но по-прежнему остается напряженным. По данным службы, таможенного контроля с румынской стороны ожидает большое количество грузовиков. "В этих условиях рекомендуется грузоперевозчикам направиться на КПП "Леушень-Албица", - добавили в ведомстве. В службе уточнили, что продолжат следить за ситуацией.
https://ru.sputnik.md/20220116/vnimaniyu-puteshestvuyuschikh-na-odnom-iz-kpp-moldove-ochered-mashin-48059013.html
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в молдове, молдова, таможенная служба, пробка, кпп, очередь
Длинные очереди из фур образовались на двух КПП Молдовы
В Таможенной службе призывают грузоперевозчиков отправляться на другие пункты пересечения границы.
КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Джурджулешты-Галаць" на молдавско-румынской границе образовалась большая очередь. Об этом сообщили во вторник в Таможенной службе Молдовы.
По данным службы, со стороны Румынии на подъезде к КПП образовалась очередь из грузовых автомобилей, что вскоре повлекло формирование такого же затора с молдавской стороны границы.
"По оценкам, такой трафик ожидается и в последующие дни", - отметили в Таможенной службе.
Ранее в ведомстве информировали о заторе на КПП "Скулень" (Румыния). В настоящее время в этой точке пересечения границы движение немного улучшилось, но по-прежнему остается напряженным.
По данным службы, таможенного контроля с румынской стороны ожидает большое количество грузовиков.
"В этих условиях рекомендуется грузоперевозчикам направиться на КПП "Леушень-Албица", - добавили в ведомстве.
В службе уточнили, что продолжат следить за ситуацией.