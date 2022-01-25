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Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать в цене
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-25T22:37+0200
2022-01-25T22:37+0200
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 26 января. Доллар и евро вновь подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле более чем на пять банов и будет стоить 17,9861 лея.Евро опустится сразу на двенадцать банов и закрепится на уровне 20,2731 лея.Что касается остальных валют, то 26 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2291 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6271 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1006 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать в цене

22:37 25.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 26 января. Доллар и евро вновь подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле более чем на пять банов и будет стоить 17,9861 лея.
Евро опустится сразу на двенадцать банов и закрепится на уровне 20,2731 лея.
Что касается остальных валют, то 26 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2291 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6271 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1006 в пересчете на национальную валюту.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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