https://ru.sputnik.md/20220125/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-tsentralnoy-azii-paralizovalo-rabotu-aeroportov--48290121.html

Массовое отключение света в Центральной Азии парализовало работу аэропортов

Массовое отключение света в Центральной Азии парализовало работу аэропортов

Сразу несколько ситран Центральной Азии, в том числе Узбекистан, Киргизия и Казахстан частично остались без электроснабжения.

2022-01-25T10:35+0200

2022-01-25T10:35+0200

2022-01-25T10:35+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Авария в системе энергоснабжения, которая произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане, затронула ряд стран Центральной Азии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC."В 11.59 (7.59 по Кишиневу) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", - сообщила пресс-служба компании.Согласно пресс-релизу, объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт."В настоящее время системным оператором АО KEGOC предпринимаются меры по ликвидации аварии", - отмечается в сообщении.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщило, что в 8.00 по кишиневскому времени в ряде регионов произошло отключение электроэнергии. Аэропорт в Ташкенте вынужден был не принимать рейсы.На узбекском горнолыжном курорте Амирсой из-за отключения электричества перестала работать канатная дорога прямо во время подъема туристов. Туда направлены служба МЧС.Без электричества осталась и большая часть столицы Киргизии Бишкека. Из-за отключения света аэропорт "Манас" перешел на автономное энергообеспечение, работает штатно, но не в полном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 24.kg. Отмечается, что проблем с приемом рейсов нет, воздушная гавань работает штатно.На горнолыжном курорте Чункурчак из-за внезапного отключения электричества туристы также оказались заблокированы на канатной дороге, в настоящее время спасатели приступили к их эвакуации. Сообщается также, что системный сбой во всей энергосистеме Центральной Азии произошел из-за срабатывания автоматики. В настоящее время идет восстановление системы.

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