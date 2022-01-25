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https://ru.sputnik.md/20220125/mayya-sandu-odobrila-skandalnye-popravki-v-zakon-ob-advokature-48302002.html
Майя Санду одобрила скандальные поправки в Закон об адвокатуре
Майя Санду одобрила скандальные поправки в Закон об адвокатуре
Скандальные поправки, вызвавшие протесты адвокатов вступят в силу.
2022-01-25T14:25+0200
2022-01-25T14:50+0200
майя санду
адвокаты
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о промульгации поправок в Закон об адвокатуре. Теперь закон может быть опубликован, после чего вступит в силу. Сообщение о промульгации закона было во вторник опубликовано на странице президента в социальной сети.В новой редакции закона адвоката нельзя задержать, арестовать или обыскать без предварительного согласия Совета Союза адвокатов, за исключением случаев, когда адвокатов поймали на месте преступления, а также в случае подозрения в совершении коррупционного преступления.Ранее изменения в закон, регулирующий деятельность адвокатов, вызвали их острое недовольство и спровоцировали акцию протеста.Служители Фемиды были недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержались в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты сначала заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а позже перешли к всеобщей забастовке и вышли на протест перед парламентом.
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Евгений Чебан
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майя санду, адвокаты, в молдове

Майя Санду одобрила скандальные поправки в Закон об адвокатуре

14:25 25.01.2022 (обновлено: 14:50 25.01.2022)
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Все материалы
Скандальные поправки, вызвавшие протесты адвокатов, вступят в силу.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о промульгации поправок в Закон об адвокатуре. Теперь закон может быть опубликован, после чего вступит в силу. Сообщение о промульгации закона было во вторник опубликовано на странице президента в социальной сети.
В новой редакции закона адвоката нельзя задержать, арестовать или обыскать без предварительного согласия Совета Союза адвокатов, за исключением случаев, когда адвокатов поймали на месте преступления, а также в случае подозрения в совершении коррупционного преступления.
Ранее изменения в закон, регулирующий деятельность адвокатов, вызвали их острое недовольство и спровоцировали акцию протеста.
Mai mulți avocați au organizat un protest la Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Общество
Адвокаты вышли на протест к парламенту
21 января, 13:09
Служители Фемиды были недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержались в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.
Адвокаты сначала заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а позже перешли к всеобщей забастовке и вышли на протест перед парламентом.
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