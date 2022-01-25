https://ru.sputnik.md/20220125/mayya-sandu-odobrila-skandalnye-popravki-v-zakon-ob-advokature-48302002.html

Майя Санду одобрила скандальные поправки в Закон об адвокатуре

Майя Санду одобрила скандальные поправки в Закон об адвокатуре

Скандальные поправки, вызвавшие протесты адвокатов вступят в силу.

2022-01-25T14:25+0200

2022-01-25T14:25+0200

2022-01-25T14:50+0200

майя санду

адвокаты

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о промульгации поправок в Закон об адвокатуре. Теперь закон может быть опубликован, после чего вступит в силу. Сообщение о промульгации закона было во вторник опубликовано на странице президента в социальной сети.В новой редакции закона адвоката нельзя задержать, арестовать или обыскать без предварительного согласия Совета Союза адвокатов, за исключением случаев, когда адвокатов поймали на месте преступления, а также в случае подозрения в совершении коррупционного преступления.Ранее изменения в закон, регулирующий деятельность адвокатов, вызвали их острое недовольство и спровоцировали акцию протеста.Служители Фемиды были недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержались в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты сначала заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а позже перешли к всеобщей забастовке и вышли на протест перед парламентом.

https://ru.sputnik.md/20220121/advokaty-vyshli-na-protest-k-parlamentu-48206852.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

майя санду, адвокаты, в молдове