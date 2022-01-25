https://ru.sputnik.md/20220125/mir-za-sutki-zaderzhki-reysov-nebyvalyy-snegopad-i-davka-na-futbole-48287059.html
Мир за сутки: задержки рейсов, небывалый снегопад и давка на футболе
Мир за сутки: задержки рейсов, небывалый снегопад и давка на футболе
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2022-01-25T08:57+0200
2022-01-25T08:57+0200
2022-01-25T10:05+0200
общество
в мире
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта по-прежнему парализована из-за мощнейшего снегопада, который накануне обрушился на Турцию. Компания Air Moldova, днем ранее сообщившая об отмене рейсов Кишинев – Стамбул – Кишинев, утром 25 января проинформировала, что рейс 9U 746 задерживается: по информации, опубликованной на сайте Кишиневского международного аэропорта, рейс TK269 Стамбул – Кишинев был вовсе отменен, а 9U 746, прибытие которого из Стамбула было запланировано на 11.10, приземлится в Кишиневе примерно в 14.20.Учитывая, что Стамбульский аэропорт закрыт до 13.00 вторника, компания информирует, что вылеты из Кишинева планируются не ранее 11 утра.Ранее компания "Турецкие авиалинии" заявила о полном приостановлении работы в стамбульском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий до 4.00 вторника.Как передает МИР24, в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты."Руководство воздушной гавани сообщило, что была проведена эвакуация людей, которые оказались заблокированными в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Все они доставлены в терминал аэропорта", – пишет источник.В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней. На некоторых автотрассах республиканского значения образовались серьезные пробки. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом.В Греции из-за снегопада – выходнойНе лучше обстоят дела и в Греции: там из-за разбушевавшегося снежного шторма объявили внеплановый выходной. Об этом сообщил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты, пишет МИР24.Так, 26 января объявлено выходным в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. Эти регионы стали районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий.Вторник станет выходным для служащих всех госучреждений, за исключением органов местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения. В перечисленных районах также будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, центры, отменены даже удаленные занятия.Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, АЗС, а также дорожные и спасательные службы.В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", который принес обильные снегопады и резкое похолодание. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества остались порядка десятка районов Афин и пригородов. В снежном плену застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию, чтобы эвакуировать водителей. Синоптики не обещают улучшения ситуации вплоть до среды.Давка перед матчем Кубка африканских наций: не менее восьми погибших, в том числе ребенокВ результате давки перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов погибли восемь человек, около 50 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на информацию АФП.Перед матчем в столице Камеруна на стадион пытались прорваться толпы людей. Вместимость арены составляет 60 тысяч, однако из-за ковидных ограничений он не мог быть заполнен более чем на 80%. На матч стремились попасть не менее 50 тысяч человек.Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших немедленно отправили в больницы на машинах скорой помощи, но интенсивное дорожное движение замедлило госпитализацию.Конфедерация африканского футбола (CAF) расследует происшествие и пытается получить более подробную информацию об инциденте.
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Мир за сутки: задержки рейсов, небывалый снегопад и давка на футболе
08:57 25.01.2022 (обновлено: 10:05 25.01.2022)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта по-прежнему парализована из-за мощнейшего снегопада, который накануне обрушился на Турцию.
Компания Air Moldova, днем ранее сообщившая об отмене рейсов Кишинев – Стамбул – Кишинев, утром 25 января проинформировала, что рейс 9U 746 задерживается: по информации, опубликованной на сайте Кишиневского международного аэропорта, рейс TK269 Стамбул – Кишинев был вовсе отменен, а 9U 746, прибытие которого из Стамбула было запланировано на 11.10, приземлится в Кишиневе примерно в 14.20.
Учитывая, что Стамбульский аэропорт закрыт до 13.00 вторника, компания информирует, что вылеты из Кишинева планируются не ранее 11 утра.
Ранее компания "Турецкие авиалинии" заявила о полном приостановлении работы в стамбульском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий до 4.00 вторника.
Как передает МИР24
, в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты.
"Руководство воздушной гавани сообщило, что была проведена эвакуация людей, которые оказались заблокированными в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Все они доставлены в терминал аэропорта", – пишет источник.
В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней. На некоторых автотрассах республиканского значения образовались серьезные пробки. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом.
В Греции из-за снегопада – выходной
Не лучше обстоят дела и в Греции: там из-за разбушевавшегося снежного шторма объявили внеплановый выходной. Об этом сообщил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты, пишет МИР24
.
Так, 26 января объявлено выходным в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. Эти регионы стали районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий.
Вторник станет выходным для служащих всех госучреждений, за исключением органов местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения. В перечисленных районах также будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, центры, отменены даже удаленные занятия.
Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, АЗС, а также дорожные и спасательные службы.
В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", который принес обильные снегопады и резкое похолодание. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества остались порядка десятка районов Афин и пригородов. В снежном плену застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию, чтобы эвакуировать водителей.
Синоптики не обещают улучшения ситуации вплоть до среды.
Давка перед матчем Кубка африканских наций: не менее восьми погибших, в том числе ребенок
В результате давки перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов погибли восемь человек, около 50 получили ранения, передает РИА Новости
со ссылкой на информацию АФП.
Перед матчем в столице Камеруна на стадион пытались прорваться толпы людей. Вместимость арены составляет 60 тысяч, однако из-за ковидных ограничений он не мог быть заполнен более чем на 80%. На матч стремились попасть не менее 50 тысяч человек.
"Было зарегистрировано восемь смертей: две женщины в возрасте старше тридцати лет, четверо мужчин старше тридцати лет, один ребенок, одно тело забрала семья", – говорится в отчете.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших немедленно отправили в больницы на машинах скорой помощи, но интенсивное дорожное движение замедлило госпитализацию.
Конфедерация африканского футбола (CAF) расследует происшествие и пытается получить более подробную информацию об инциденте.