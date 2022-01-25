https://ru.sputnik.md/20220125/moldova-polufinal-evrovideniye-48308815.html

Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной

Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной

Прослушивание на этапе отбора участника "Евровидения" от Молдовы состоится 29 января.

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Представитель Молдовы на Евровидении выступит в первой половине первого полуфинала. В этом же полуфинале оказались Россия и Украина.Жеребьевка полуфинала конкурса Евровидение-2022 состоялась в итальянском Турине в Palazzo Madama. Во время церемонии символы города-организатора передали Турину предыдущие хозяева конкурса, представители Роттердама.Составы полуфиналов были определены жеребьевкой стран из 6 корзин. Страны "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) не участвуют в полуфинале. Точный порядок следования стран будет определен продюсерами позднее.В Молдове отбор национального участника Евровидения-2022 пройдет в два этапа. Прием заявок уже начался, а 29 января состоится живое прослушивание претендентов.Полуфиналы "Евровидения" состоятся 10 и 12 мая, а финал пройдет 14 мая.В 2021 году в финале международного песенного конкурса "Евровидение" Молдову представляла Наталья Гордиенко с песней Sugar. По итогам конкурса певица заняла 13-е место.

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в молдове, евровидение, музыка, молдова