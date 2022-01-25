https://ru.sputnik.md/20220125/nakroet-li-moldovu-snezhnyy-shtorm-iz-turtsii-chto-govoryat-sinoptiki-48301558.html

Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики

Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики

Sputnik Молдова связался с синоптиками, чтобы выяснить, не пострадает ли наша страна от циклона, который уже создал коллапс в Турции.

2022-01-25T14:58+0200

2022-01-25T14:58+0200

2022-01-25T15:02+0200

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снегопад

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Массовые снегопады в Турции стали настоящей головной болью для жителей страны, поскольку дорожное сообщение было парализовано. Снежный шторм даже стал причиной остановки работы аэропорта в Стамбуле.Дойдет ли этот мощный циклон до Республики Молдова? На вопрос Sputnik Молдова ответили специалисты Государственной гидрометслужбы.На среду синоптики и вовсе прогнозируют повышение температуры воздуха в среднем на 5 градусов по Цельсию по сравнению с предыдущим днем.На севере страны ожидается от 0 до 3 градусов тепла, в центре республики – от 1 до 4 градусов, на юге – от 2 до 5 градусов тепла, местами слабый снег.Такие же температурные значения будут сохраняться на протяжении всей недели.

https://ru.sputnik.md/20220125/samolety-iz-stambula-ne-letyat-v-tom-chisle-v-kishinev-48293451.html

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в молдове, циклон, снегопад