Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики
14:58 25.01.2022 (обновлено: 15:02 25.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Sputnik Молдова связался с Государственной гидрометеорологической службой, чтобы выяснить, не пострадает ли наша страна от циклона, который уже создал коллапс в Турции.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Массовые снегопады в Турции стали настоящей головной болью для жителей страны, поскольку дорожное сообщение было парализовано. Снежный шторм даже стал причиной остановки работы аэропорта в Стамбуле.
🇹🇷⚡️ The #Istanbul airport under the snow. pic.twitter.com/5MQnhQoB6A— Ali Özkök (@Ozkok_A) January 24, 2022
Panic, confusion in #Istanbul and across much of #Turkey as snowfall paralyzes transport. Authorities warn against non-essential travel. #WinterStorm ❄️⛄️🥶 pic.twitter.com/npJTUmT5Q6— Abdulaziz Billow Ali (@AbdulBillowAli) January 24, 2022
Дойдет ли этот мощный циклон до Республики Молдова? На вопрос Sputnik Молдова ответили специалисты Государственной гидрометслужбы.
"Циклон затрагивает только территорию Турции и направление восточнее ее. Это означает, что Республика Молдова не пострадает", – рассказал корреспонденту агентства глава Центра прогноза погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.
На среду синоптики и вовсе прогнозируют повышение температуры воздуха в среднем на 5 градусов по Цельсию по сравнению с предыдущим днем.
На севере страны ожидается от 0 до 3 градусов тепла, в центре республики – от 1 до 4 градусов, на юге – от 2 до 5 градусов тепла, местами слабый снег.
Такие же температурные значения будут сохраняться на протяжении всей недели.