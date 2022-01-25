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Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики
Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики
Sputnik Молдова связался с синоптиками, чтобы выяснить, не пострадает ли наша страна от циклона, который уже создал коллапс в Турции.
2022-01-25T14:58+0200
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общество
в молдове
циклон
снегопад
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Массовые снегопады в Турции стали настоящей головной болью для жителей страны, поскольку дорожное сообщение было парализовано. Снежный шторм даже стал причиной остановки работы аэропорта в Стамбуле.Дойдет ли этот мощный циклон до Республики Молдова? На вопрос Sputnik Молдова ответили специалисты Государственной гидрометслужбы.На среду синоптики и вовсе прогнозируют повышение температуры воздуха в среднем на 5 градусов по Цельсию по сравнению с предыдущим днем.На севере страны ожидается от 0 до 3 градусов тепла, в центре республики – от 1 до 4 градусов, на юге – от 2 до 5 градусов тепла, местами слабый снег.Такие же температурные значения будут сохраняться на протяжении всей недели.
https://ru.sputnik.md/20220125/samolety-iz-stambula-ne-letyat-v-tom-chisle-v-kishinev-48293451.html
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в молдове, циклон, снегопад

Накроет ли Молдову снежный шторм из Турции: что говорят синоптики

14:58 25.01.2022 (обновлено: 15:02 25.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова связался с Государственной гидрометеорологической службой, чтобы выяснить, не пострадает ли наша страна от циклона, который уже создал коллапс в Турции.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Массовые снегопады в Турции стали настоящей головной болью для жителей страны, поскольку дорожное сообщение было парализовано. Снежный шторм даже стал причиной остановки работы аэропорта в Стамбуле.
Дойдет ли этот мощный циклон до Республики Молдова? На вопрос Sputnik Молдова ответили специалисты Государственной гидрометслужбы.

"Циклон затрагивает только территорию Турции и направление восточнее ее. Это означает, что Республика Молдова не пострадает", – рассказал корреспонденту агентства глава Центра прогноза погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

На среду синоптики и вовсе прогнозируют повышение температуры воздуха в среднем на 5 градусов по Цельсию по сравнению с предыдущим днем.
На севере страны ожидается от 0 до 3 градусов тепла, в центре республики – от 1 до 4 градусов, на юге – от 2 до 5 градусов тепла, местами слабый снег.
Такие же температурные значения будут сохраняться на протяжении всей недели.
Самолеты Turkish Airlines застряли на летном поле во время снегопада - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
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