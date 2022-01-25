https://ru.sputnik.md/20220125/nare-tseny-toplivo-48297811.html
НАРЭ публикует цены на топливо на среду: снова подорожание
НАРЭ публикует цены на топливо на среду: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
2022-01-25T12:06+0200
2022-01-25T12:06+0200
2022-01-25T12:06+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 26 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 22,76 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на семь банов, до 19,75 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
НАРЭ публикует цены на топливо на среду: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 26 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 22,76 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на семь банов, до 19,75 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.