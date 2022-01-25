https://ru.sputnik.md/20220125/novyy-antirekord-covid-19-moldova-48315995.html

Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-25T20:08+0200

2022-01-25T20:08+0200

2022-01-25T20:08+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 5138 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрировано 30 случаев "импорта" инфекции: 9 – из Румынии, 7 – из России, 5 – из Италии, по два – из Германии и Израиля, по одному – из Египта, Франции, Украины, Бельгии и Великобритании.За минувшие сутки проведено 18 267 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 417 369.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 506 случаев инфицирования: 119 – у врачей, 255 – у медсестер, 132 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2242 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 1343 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 373 179.Минздрав сообщает о 24 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 566.

https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html

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в молдове, минздрав, статистика