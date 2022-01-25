https://ru.sputnik.md/20220125/palatki-testirovaniye-naseleniya-48312327.html
Ион Чебан: палатки в городе – не для массового тестирования населения
Ион Чебан: палатки в городе – не для массового тестирования населения
Тесты на ковид в палатках в Кишиневе проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача и в соответствии с правилами Минздрава.
2022-01-25T18:33+0200
2022-01-25T18:33+0200
2022-01-25T18:33+0200
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кишинев
ион чебан
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан выступил с разъяснениями касательно работы палаток для тестирования на коронавирус, установленных у столичных поликлиник.По словам мэра, палатки, установленные для тестирования на COVID-19 возле муниципальных учреждений первичной медицинской помощи призваны уменьшить очереди, которые формируются в поликлиниках в связи с большим количеством заявок на тестирование на коронавирус.Он подчеркнул особо: тесты на COVID-19 проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача в соответствии с правилами Минздрава.В настоящее время мобильные пункты тестирования, обустроенные примэрией Кишинева совместно с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям рядом с муниципальными поликлиниками, по словам Чебана, облегчают работу семейных врачей.Чебан призвал центральные власти Молдовы организовать тендер на закупку тестов и обеспечить возможность тестирования всех граждан, "особенно в условиях кризиса и новых волн коронавируса".
https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, примэрия, тест, в молдове, молдова
Ион Чебан: палатки в городе – не для массового тестирования населения
Тесты на ковид в палатках в Кишиневе проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача и в соответствии с правилами Минздрава.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан выступил с разъяснениями касательно работы палаток для тестирования на коронавирус, установленных у столичных поликлиник.
По словам мэра, палатки, установленные для тестирования на COVID-19 возле муниципальных учреждений первичной медицинской помощи призваны уменьшить очереди, которые формируются в поликлиниках в связи с большим количеством заявок на тестирование на коронавирус.
"Из-за опубликованной накануне информации люди выстроились у этих палаток, думая, что они для массового тестирования населения. Хотя нам бы этого очень хотелось, у муниципалитета нет таких возможностей, так как тесты, предлагаемые муниципальным учреждениям, предоставляются Министерством здравоохранения", – заявил Чебан.
Он подчеркнул особо: тесты на COVID-19 проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача в соответствии с правилами Минздрава.
В настоящее время мобильные пункты тестирования, обустроенные примэрией Кишинева совместно с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям рядом с муниципальными поликлиниками, по словам Чебана, облегчают работу семейных врачей.
"Люди, которые стояли в больших очередях в закрытых помещениях, имеют возможность сдать анализ, не заходя в медучреждение и не контактируя с другими людьми", – заявил примар столицы.
Чебан призвал центральные власти Молдовы организовать тендер на закупку тестов и обеспечить возможность тестирования всех граждан, "особенно в условиях кризиса и новых волн коронавируса".