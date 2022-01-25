https://ru.sputnik.md/20220125/palatki-testirovaniye-naseleniya-48312327.html

Ион Чебан: палатки в городе – не для массового тестирования населения

Ион Чебан: палатки в городе – не для массового тестирования населения

Тесты на ковид в палатках в Кишиневе проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача и в соответствии с правилами Минздрава.

2022-01-25T18:33+0200

2022-01-25T18:33+0200

2022-01-25T18:33+0200

коронавирус

кишинев

ион чебан

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в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан выступил с разъяснениями касательно работы палаток для тестирования на коронавирус, установленных у столичных поликлиник.По словам мэра, палатки, установленные для тестирования на COVID-19 возле муниципальных учреждений первичной медицинской помощи призваны уменьшить очереди, которые формируются в поликлиниках в связи с большим количеством заявок на тестирование на коронавирус.Он подчеркнул особо: тесты на COVID-19 проводятся бесплатно, но по направлению от семейного врача в соответствии с правилами Минздрава.В настоящее время мобильные пункты тестирования, обустроенные примэрией Кишинева совместно с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям рядом с муниципальными поликлиниками, по словам Чебана, облегчают работу семейных врачей.Чебан призвал центральные власти Молдовы организовать тендер на закупку тестов и обеспечить возможность тестирования всех граждан, "особенно в условиях кризиса и новых волн коронавируса".

https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html

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кишинев, ион чебан, примэрия, тест, в молдове, молдова