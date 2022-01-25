https://ru.sputnik.md/20220125/pervye-zayavleniya-dodona-posle-slushaniy-genprokurature-48300817.html

Додон после допроса в прокуратуре: это шоу, я даже подозреваемым не могу быть

Додон после допроса в прокуратуре: это шоу, я даже подозреваемым не могу быть

Додон пробыл на допросе более трех часов.

2022-01-25T13:31+0200

2022-01-25T13:31+0200

2022-01-25T15:05+0200

общество

в молдове

молдова

игорь додон

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон вышел с более чем трехчасового допроса в Генеральной прокуратуре по делу Energocom. Почетный председатель ПСРМ заявил журналистам, что не признает за собой никакой вины в событиях 14-летней давности. Он напомнил, что тогда, в 2008 году, шла речь о закупке электроэнергии, а Молдова получила самую выгодную цену в регионе – порядка 4,4 цента за киловатт, в то время как другие страны закупали по 6-7 центов. При этом, как подчеркнул Додон, за эти вопросы отвечал Energocom. В то же время почетный председатель ПСРМ напомнил, что в прокуратуре есть более важные дела, которые требуют расследований: дело о "краже миллиарда" и концессии Кишиневского аэропорта. "Это называется выборочным правосудием и шоу. А я открыт и готов сотрудничать с прокуратурой, я настоял сегодня, чтобы мы побеседовали подольше. Я хотел представить больше информации", – уточнил Додон. По мнению Додона, власти пытаются отвлечь граждан от проблемы газового кризиса. По его словам, "все попытки изменить общественную повестку с помощью шоу не изменят положение вещей"."Вы не избавитесь от недовольства людей с помощью вызова меня в прокуратуру", – подчеркнул Додон. Также лидер социалистов заверил, что не прячется и предоставляет информацию по делу. Как отметил Додон, само дело касается событий почти 14-летней давности.После первых слушаний по делу, 29 декабря, Додон сообщил, что получил статус подозреваемого.Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули: "Учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".

https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html

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в молдове, молдова, игорь додон, генеральная прокуратура