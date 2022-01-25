https://ru.sputnik.md/20220125/pogodnye-rekordy-48283861.html
Погодные рекорды Молдовы 25 января
Погодные рекорды Молдовы 25 января
Какой была погода в Молдове 25 января в разные годы.
2022-01-25T00:01+0200
2022-01-25T00:01+0200
2022-01-25T00:02+0200
климат
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рекорды
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 25 января был зарегистрирован в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1892 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 25 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +12,3 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 25 января
00:01 25.01.2022 (обновлено: 00:02 25.01.2022)
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 25 января был зарегистрирован в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1892 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 25 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +12,3 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.