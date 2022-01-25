Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220125/pogodnye-rekordy-48283861.html
Погодные рекорды Молдовы 25 января
Погодные рекорды Молдовы 25 января
Какой была погода в Молдове 25 января в разные годы.
2022-01-25T00:01+0200
2022-01-25T00:02+0200
климат
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c49b8a4990c1b0f64e7e0e55c6548361.jpg
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 25 января был зарегистрирован в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1892 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 25 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +12,3 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200906/vse-formy-vody-15-minimalistichnykh-snimkov-baykala-31563008.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36118e7eb7ecb7ecd388f5aa49c121f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 января

00:01 25.01.2022 (обновлено: 00:02 25.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 25 января был зарегистрирован в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1892 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 25 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +12,3 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.
000 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2020
Фото
Все формы воды: 15 минималистичных снимков Байкала
6 сентября 2020, 15:14
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский