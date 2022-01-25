https://ru.sputnik.md/20220125/pogodnye-rekordy-48283861.html

Погодные рекорды Молдовы 25 января

Погодные рекорды Молдовы 25 января

Какой была погода в Молдове 25 января в разные годы.

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 25 января был зарегистрирован в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1892 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 25 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +12,3 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200906/vse-formy-vody-15-minimalistichnykh-snimkov-baykala-31563008.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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