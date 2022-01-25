https://ru.sputnik.md/20220125/povyshenie-tarif-elektroenergiya-moldova-48088809.html

Унгуряну: граждан Молдовы скоро ждет "электрошок"

Унгуряну: граждан Молдовы скоро ждет "электрошок"

Эксперт проанализировал возможное значительно увеличение тарифа на электроэнергию, а также дал прогноз о последствиях такого резкого роста цен.

2022-01-25T08:00+0200

2022-01-25T08:00+0200

2022-01-25T08:00+0200

радио

молдова

тарифы

рост

электроэнергия

в молдове

сергей унгуряну

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Унгуряну: граждан Молдовы скоро ждет "электрошок" Унгуряну: граждан Молдовы скоро ждет "электрошок"

Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 февраля 2022 года. Запрос компании опубликован на сайте НАРЭ.Причиной, по которой Premier Energy требует повышения тарифа, является увеличение компанией Energocom цены на электроэнергию, поставленную в период с ноября по декабрь на 96% (до 2,42 лея кВт/ч) и на 86% с 1 января 2022 года (до 2,29 лея кВт/ч).К чему приведет почти двукратный рост тарифов на электричество в республике? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.По словам эксперта, увеличение тарифов на электроэнергию, к сожалению, скоро станет "шоковой терапией" для многих социально уязвимых слоев населения страны, особенно это коснется пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, многих сотрудников бюджетной сферы."Было бы логично, если бы повышение тарифа было, хотя бы, поэтапным, а не таким резким. Нужно было сначала незначительно повысить тариф в ноябре прошлого года, а затем в январе текущего. У людей тогда бы не было такого шока от резкого увеличения стоимости электроэнергии", – подчеркнул Унгуряну. Эксперт уверен: на поэтапное повышение тарифов власти в ноябре не пошли, поскольку тогда был газовый кризис, граждан обязали платить значительно больше за газ и, если бы тогда взлетели цены еще и на электричество, это вызвало бы широкие социальные протесты по стране.В настоящее время тариф для населения составляет 1,51 лея за кВт/ч, или, если запрос Premier Energy будет принят НАРЭ, цена достигнет 2,79 лея за кВт/ч.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, тарифы, рост, электроэнергия, аудио, в молдове, сергей унгуряну