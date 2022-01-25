https://ru.sputnik.md/20220125/prodavali-poddelnye-kovid-pasporta-v-ispanii-obezvrezhena-prestupnaya-gruppa-48297583.html

Продавали поддельные ковид-паспорта: в Испании обезврежена преступная группа

Продавали поддельные ковид-паспорта: в Испании обезврежена преступная группа

Покупателями фальшивок, стоимость которых доходила до тысячи евро, были граждане разных государств Европейского союза.

2022-01-25T15:02+0200

2022-01-25T15:02+0200

2022-01-25T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Правоохранительные органы Испании обезвредили группировку, промышлявшую подделкой документов о вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.Лидеры группировки базировались во Франции (информация о них передана властям этой страны), приобретали фальшивки граждане различных стран ЕС.Сообщается о задержании семи человек: шестерых в Мадриде и одного – в Барселоне. Всего участники группировки внесли в национальную базу вакцинации данные 1600 человек, в их отношении начато расследование.Как установила полиция, подозреваемые подкупали медперсонал. Проверяется версия кражи ключа доступа к базе.Клиентов группировка находила через группы противников вакцинации в мессенджерах, предлагая им как фальшивые ПЦР-тесты, так и фальшивые COVID-паспорта. Стоимость фальшивого теста доходила до 50 евро, "паспорт" с отметками о двух или трех дозах вакцинации стоил от 200 (за получение поддельного документа) до 1000 евро (за внесение в регистр). В большинстве случаев продавцы просили расплачиваться с ними криптовалютой.

https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html

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в мире, испания, вакцинация