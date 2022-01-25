https://ru.sputnik.md/20220125/prognoz-pogody-48280023.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет
Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет
Самый точный прогноз погоды в Молдове на 25 26 января - Gismeteo
2022-01-25T07:00+0200
2022-01-25T07:00+0200
2022-01-25T07:00+0200
прогноз погоды
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48146713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d974b1c885eb1a812d6e0672d600b414.jpg
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, местами слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 января: днем – от –1 до –3 , ночью – от –8 до –10 градусов.В среду в Кишиневе заметно потеплеет, днем ожидается от 0 до +5 градусов, ожидается небольшой снегопад. В последующие дни сохранится такая же погода.Праздники и народные приметыПравославные 25 января (12 января по старому стилю) почитают память святой мученицы Татианы Римской. Святая родилась в Древнем Риме в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру. Татиана не пожелала выходить замуж и посвятила себя служению церкви.На Руси праздник назывался Бабий кут – так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари. На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.Также крестьяне считали, что в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков.Кроме того, на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла.Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая погода предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48146713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c82c8c32478f10fab37d67c7c5b69ff.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Облачно с прояснением, местами слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 января: днем – от –1 до –3 , ночью – от –8 до –10 градусов.
В среду в Кишиневе заметно потеплеет, днем ожидается от 0 до +5 градусов, ожидается небольшой снегопад. В последующие дни сохранится такая же погода.
Праздники и народные приметы
Православные 25 января (12 января по старому стилю) почитают память святой мученицы Татианы Римской. Святая родилась в Древнем Риме в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру. Татиана не пожелала выходить замуж и посвятила себя служению церкви.
На Руси праздник назывался Бабий кут – так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари. На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.
Также крестьяне считали, что в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков.
Кроме того, на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла.
Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая погода предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.