https://ru.sputnik.md/20220125/prognoz-pogody-48280023.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет

Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 25 26 января - Gismeteo

2022-01-25T07:00+0200

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2022-01-25T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, местами слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 января: днем – от –1 до –3 , ночью – от –8 до –10 градусов.В среду в Кишиневе заметно потеплеет, днем ожидается от 0 до +5 градусов, ожидается небольшой снегопад. В последующие дни сохранится такая же погода.Праздники и народные приметыПравославные 25 января (12 января по старому стилю) почитают память святой мученицы Татианы Римской. Святая родилась в Древнем Риме в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру. Татиана не пожелала выходить замуж и посвятила себя служению церкви.На Руси праздник назывался Бабий кут – так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари. На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.Также крестьяне считали, что в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков.Кроме того, на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла.Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая погода предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, народные приметы