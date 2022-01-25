https://ru.sputnik.md/20220125/prokurory-dodon-novyy-dopros-48280890.html

Прокуроры вызвали Додона на новый допрос

Прокуроры вызвали Додона на новый допрос

Игоря Додона снова ждут в прокуратуре. Экс-президента, почетного председателя Партии социалистов допросят 25 января по делу AO Energocom.

2022-01-25T07:30+0200

2022-01-25T07:30+0200

2022-01-25T07:30+0200

в молдове

молдова

игорь додон

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Экс-президента, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона допросят 25 января по делу AO Energocom. Об этом сообщила прессе пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марьяна Керпек.По ее словам, допрос назначен на 10.00, 25 января.Напомним, Игорь Додон по делу проходит подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 п. (3) Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".По данным Генпрокуратуры, дело касается периода 2008-2009 годов, в то время Додон занимал должность министра экономики и торговли.Как отметили в ведомстве, в результате указанных действий государству в лице Energocom был причинен ущерб в размере 11 927 173 долларов США, что эквивалентно сумме в 123 957 916 леев. Данные денежные средства впоследствии были переведены на счет оффшорной компании.Игоря Додона первый раз допросили и признали подозреваемым по этому делу в конце декабря 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211229/dodon-status-podozrevaemii-energocom-47615861.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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в молдове, молдова, игорь додон, генеральная прокуратура