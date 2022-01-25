https://ru.sputnik.md/20220125/samolety-iz-stambula-ne-letyat-v-tom-chisle-v-kishinev-48293451.html

Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев

Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев

Из-за сильнейшего снегопада аэропорт Стамбула не в состоянии осуществлять воздушное сообщение.

2022-01-25T11:35+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта приостановлена до 00.00 среды, 26 января, об этом во вторник сообщил пресс-секретарь компании "Турецкие авиалинии" Яхья Устюн, передает Sputnik Турция. В своем сообщении в Twitter 25 января Устюн проинформировал, что соответствующие службы продолжают работу, чтобы как можно скорее подготовить аэропорт и подъездные пути к нему к приему воздушных судов. "В соответствии с принятым решением работа аэропорта Стамбула была приостановлена ​​до 00:00", - написал Устюн.Рейс 9U 746 Стамбул – Кишинев, прибытие которого в молдавскую столицу несколько раз откладывалось, отменен, сообщает Кишиневский международный аэропорт.Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты.В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней.

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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