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Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев
© AFP 2021 / BULENT KILICСамолеты Turkish Airlines застряли на летном поле во время снегопада
© AFP 2021 / BULENT KILIC
Из-за сильнейшего снегопада аэропорт Стамбула не в состоянии осуществлять воздушное сообщение.
КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта приостановлена до 00.00 среды, 26 января, об этом во вторник сообщил пресс-секретарь компании "Турецкие авиалинии" Яхья Устюн, передает Sputnik Турция.
В своем сообщении в Twitter 25 января Устюн проинформировал, что соответствующие службы продолжают работу, чтобы как можно скорее подготовить аэропорт и подъездные пути к нему к приему воздушных судов.
"В соответствии с принятым решением работа аэропорта Стамбула была приостановлена до 00:00", - написал Устюн.
İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022
Рейс 9U 746 Стамбул – Кишинев, прибытие которого в молдавскую столицу несколько раз откладывалось, отменен, сообщает Кишиневский международный аэропорт.
Отменен рейс Стамбул-Кишинев
#Istanbul 24.01.2022. Heavy snowfall hit #Turkey. #snow #snowfall #snowstorm #winter #blizzard pic.twitter.com/kpbM7CLLMm— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 25, 2022
Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты.
🇹🇷⚡️ The #Istanbul airport under the snow. pic.twitter.com/5MQnhQoB6A— Ali Özkök (@Ozkok_A) January 24, 2022
В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней.