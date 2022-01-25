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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20220125/samolety-iz-stambula-ne-letyat-v-tom-chisle-v-kishinev-48293451.html
Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев
Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев
Из-за сильнейшего снегопада аэропорт Стамбула не в состоянии осуществлять воздушное сообщение.
2022-01-25T11:35+0200
2022-01-25T11:35+0200
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КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта приостановлена до 00.00 среды, 26 января, об этом во вторник сообщил пресс-секретарь компании "Турецкие авиалинии" Яхья Устюн, передает Sputnik Турция. В своем сообщении в Twitter 25 января Устюн проинформировал, что соответствующие службы продолжают работу, чтобы как можно скорее подготовить аэропорт и подъездные пути к нему к приему воздушных судов. "В соответствии с принятым решением работа аэропорта Стамбула была приостановлена ​​до 00:00", - написал Устюн.Рейс 9U 746 Стамбул – Кишинев, прибытие которого в молдавскую столицу несколько раз откладывалось, отменен, сообщает Кишиневский международный аэропорт.Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты.В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней.
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Ирина Каруш
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в мире, стамбул

Самолеты из Стамбула не летят, в том числе в Кишинев

11:35 25.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILICСамолеты Turkish Airlines застряли на летном поле во время снегопада
Самолеты Turkish Airlines застряли на летном поле во время снегопада - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Из-за сильнейшего снегопада аэропорт Стамбула не в состоянии осуществлять воздушное сообщение.
КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Работа Стамбульского аэропорта приостановлена до 00.00 среды, 26 января, об этом во вторник сообщил пресс-секретарь компании "Турецкие авиалинии" Яхья Устюн, передает Sputnik Турция.
В своем сообщении в Twitter 25 января Устюн проинформировал, что соответствующие службы продолжают работу, чтобы как можно скорее подготовить аэропорт и подъездные пути к нему к приему воздушных судов.
"В соответствии с принятым решением работа аэропорта Стамбула была приостановлена ​​до 00:00", - написал Устюн.
Рейс 9U 746 Стамбул – Кишинев, прибытие которого в молдавскую столицу несколько раз откладывалось, отменен, сообщает Кишиневский международный аэропорт.
© Screenshot / Chisinau International AirportОтменен рейс Стамбул-Кишинев
A fost anulată cursa Istambul-Chișinău de la ora 11:20 - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
Отменен рейс Стамбул-Кишинев
© Screenshot / Chisinau International Airport
Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула из-за плохих погодных условий застряли тысячи пассажиров. Отменены рейсы, дороги, ведущие в аэропорт, закрыты.
В Стамбуле 24 января выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют сильную метель еще в течение нескольких дней.
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