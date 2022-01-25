https://ru.sputnik.md/20220125/sandu-i-gavrilitsa-ne-speshat-s-vizitami-v-moskvu-48274921.html
Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Эксперт привел доводы, как прозападные политики могли бы начать полновесный диалог с российской стороной.
2022-01-25T09:00+0200
2022-01-25T09:00+0200
2022-01-25T10:02+0200
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молдова
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в молдове
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Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Многие отечественные эксперты в области энергетики в момент введения очередного чрезвычайного положения в Молдове, связанного с поставками газа в республику и неспособностью Молдовы заранее находить деньги для оплаты счетов перед "Газпромом" на месяц вперед, заявляли в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что если бы отечественные политики высшего ранга поехали на переговоры в Москву, можно было бы договориться и найти решения. О том, что останавливает президента Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу это сделать, в эфире рассказал политолог, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и президент, и премьер республики по каким-то причинам боятся встречаться с российским лидером, а главе государства за год пребывания в этой должности следовало бы хоть раз встретиться с Путиным, познакомиться, поговорить и обсудить все накопившиеся вопросы в двусторонней повестке Молдовы и России.Как подчеркнул Кузнецов, в случае, если представители партии "Действие и солидарность" (PAS) будут более открыты к диалогу с российской стороной и проявят открытость к переговорам, будут созданы условия для переговоров по новому газовому контракту, который был более выгоден для Молдовы и ее граждан.На данный момент Молдова покупает газ по цене в 647 долларов за тысячу кубометров, однако предприятие АО "Молдовагаз" потребовало повысить тариф. Таким образом, газ для конечных потребителей может вырасти в цене с 11 леев 8 банов до 15 леев 59 банов.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
проблемы, россия, молдова, цена, решения, отношения, газ, аудио, в молдове
Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
09:00 25.01.2022 (обновлено: 10:02 25.01.2022)
Эксперт проанализировал действия президента республики и главы молдавского правительства и привел доводы, как прозападные политики могли бы начать полновесный диалог с российской стороной.
Многие отечественные эксперты в области энергетики в момент введения очередного чрезвычайного положения в Молдове, связанного с поставками газа в республику и неспособностью Молдовы заранее находить деньги для оплаты счетов перед "Газпромом" на месяц вперед, заявляли в эфире радиостудии Sputnik Молдова
, что если бы отечественные политики высшего ранга поехали на переговоры в Москву, можно было бы договориться и найти решения.
О том, что останавливает президента Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу это сделать, в эфире рассказал политолог, доктор права, профессор Александр Кузнецов.
"С российской стороной они могли бы договориться. Санду и Гаврилице нужно было просто определить дату визита, сесть в самолет и отправиться на встречу с Владимиром Путиным. Язык экономической дипломатии еще никто не отменял", – подчеркнул собеседник.
По мнению эксперта, и президент, и премьер республики по каким-то причинам боятся встречаться с российским лидером, а главе государства за год пребывания в этой должности следовало бы хоть раз встретиться с Путиным, познакомиться, поговорить и обсудить все накопившиеся вопросы в двусторонней повестке Молдовы и России.
"Ошибка молдавской стороны в том, что при продлении контракта на поставки газа чиновники из кабмина Гаврилицы подробно не ознакомились с текстом документа, а сейчас возникают трудности для предоплаты на месяц. Если бы представители правительства РМ были более сговорчивыми, этот контракт мог бы работать по-другому", – добавил политолог.
Как подчеркнул Кузнецов, в случае, если представители партии "Действие и солидарность" (PAS) будут более открыты к диалогу с российской стороной и проявят открытость к переговорам, будут созданы условия для переговоров по новому газовому контракту, который был более выгоден для Молдовы и ее граждан.
На данный момент Молдова покупает газ по цене в 647 долларов за тысячу кубометров, однако предприятие АО "Молдовагаз" потребовало повысить тариф. Таким образом, газ для конечных потребителей может вырасти в цене с 11 леев 8 банов до 15 леев 59 банов.