https://ru.sputnik.md/20220125/sandu-i-gavrilitsa-ne-speshat-s-vizitami-v-moskvu-48274921.html

Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву

Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву

Эксперт привел доводы, как прозападные политики могли бы начать полновесный диалог с российской стороной.

2022-01-25T09:00+0200

2022-01-25T09:00+0200

2022-01-25T10:02+0200

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Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву

Многие отечественные эксперты в области энергетики в момент введения очередного чрезвычайного положения в Молдове, связанного с поставками газа в республику и неспособностью Молдовы заранее находить деньги для оплаты счетов перед "Газпромом" на месяц вперед, заявляли в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что если бы отечественные политики высшего ранга поехали на переговоры в Москву, можно было бы договориться и найти решения. О том, что останавливает президента Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу это сделать, в эфире рассказал политолог, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и президент, и премьер республики по каким-то причинам боятся встречаться с российским лидером, а главе государства за год пребывания в этой должности следовало бы хоть раз встретиться с Путиным, познакомиться, поговорить и обсудить все накопившиеся вопросы в двусторонней повестке Молдовы и России.Как подчеркнул Кузнецов, в случае, если представители партии "Действие и солидарность" (PAS) будут более открыты к диалогу с российской стороной и проявят открытость к переговорам, будут созданы условия для переговоров по новому газовому контракту, который был более выгоден для Молдовы и ее граждан.На данный момент Молдова покупает газ по цене в 647 долларов за тысячу кубометров, однако предприятие АО "Молдовагаз" потребовало повысить тариф. Таким образом, газ для конечных потребителей может вырасти в цене с 11 леев 8 банов до 15 леев 59 банов.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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