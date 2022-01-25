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Слепая юстиция Молдовы: граждан сажают, а миллионеры – на свободе
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Слепая юстиция Молдовы: граждан сажают, а миллионеры – на свободе
Слепая юстиция Молдовы: граждан сажают, а миллионеры – на свободе
Эксперты в области права оценивают отрасль правосудия в Молдове и можно ли избавить ее от коррупции и политического влияния.
2022-01-25T08:30+0200
2022-01-25T08:30+0200
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молдова
юстиция
коррупция
в молдове
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В Молдове случается так, что человек, укравший несколько куриц у соседей, попадает в места заключения на пару-тройку лет, а те, кто замешан в громких коррупционных делах, так и не оказывается, как правило, за решеткой.Это показало дело о хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы и многие другие случаи.Говорят граждане и страны и о коррупции, которая уже не первое десятилетие процветает в системе отечественной юстиции, несмотря на то, что на реформу отрасли потратили не один миллион евро, а воз, как говорится, - и ныне там.Нарастает напряженность между адвокатами и властью, которые недовольны так называемыми "поправками Стамате" и требуют их отменить.Эти темы обсуждаем в программе "Утро на Sputnik'е" с профессором, адвокатом и бывшим членом Высшего совета магистратуры Теодором Кырнац.Вторая тема обсуждений касается десятков адвокатов, которые на минувшей неделе провели протест у здания парламента с требованием отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Ситуацию в эфире программы "Утро на Sputnik'е" комментирует профессор, доктор права, адвокат Юрий Мэрджиняну.
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Андрей Петрик
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проблемы, молдова, юстиция, коррупция, в молдове, видео

Слепая юстиция Молдовы: граждан сажают, а миллионеры – на свободе

08:30 25.01.2022
© Sputnik
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперты в области права оценивают состояние, в котором оказалась отрасль правосудия в Молдове, и анализируют, можно ли избавить ее от коррупции и политического влияния.
В Молдове случается так, что человек, укравший несколько куриц у соседей, попадает в места заключения на пару-тройку лет, а те, кто замешан в громких коррупционных делах, так и не оказывается, как правило, за решеткой.
Это показало дело о хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы и многие другие случаи.
Говорят граждане и страны и о коррупции, которая уже не первое десятилетие процветает в системе отечественной юстиции, несмотря на то, что на реформу отрасли потратили не один миллион евро, а воз, как говорится, - и ныне там.
Нарастает напряженность между адвокатами и властью, которые недовольны так называемыми "поправками Стамате" и требуют их отменить.
Эти темы обсуждаем в программе "Утро на Sputnik'е" с профессором, адвокатом и бывшим членом Высшего совета магистратуры Теодором Кырнац.
Вторая тема обсуждений касается десятков адвокатов, которые на минувшей неделе провели протест у здания парламента с требованием отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.
Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.
Ситуацию в эфире программы "Утро на Sputnik'е" комментирует профессор, доктор права, адвокат Юрий Мэрджиняну.
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