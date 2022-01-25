https://ru.sputnik.md/20220125/spasateli-moldovy-vynesli-preduprezhdenie-48303366.html

Спасатели Молдовы вынесли предупреждение: в чем опасность

Спасатели Молдовы вынесли предупреждение: в чем опасность

В Молдове призывают граждан не отправляться на замерзшие озера и реки.

2022-01-25T15:25+0200

2022-01-25T15:25+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Спасатели Молдовы вынесли предупреждение в связи с опасностью выхода на замерзшие водоемы. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, согласно прогнозу Государственной гидрометеослужбы, с 25 по 31 января на водоемах страны продолжится формирование слоя льда. Это следует из того, что в ночное время на территории страны будет сохраняться минусовая температура воздуха, а днем ожидается до +5 градусов по Цельсию. По данным спасателей, в таких условиях слой льда на водоемах очень тонкий, в связи с чем выход на него опасен. "Чтобы выходить на замерзшие озера и реки, нужно несколько морозных дней подряд, а толщина слоя льда должна быть не менее 8-10 сантиметров", – уточнили спасатели. В ГИЧС призвали граждан не отправляться на рыбалку на озера, а особенное внимание в этот период следует уделить детям и не подпускать их ко льду. "Призываем взрослых строго следить за детьми и не позволять им играть возле водоемов", – добавили спасатели. По данным ГИЧС, с начала года два человека провалились под лед, их удалось спасти.

https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html

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