https://ru.sputnik.md/20220125/spynu-otreagiroval-na-zhalobu-bloka-pkrm-psrm-v-genprokuraturu-48298363.html

Спыну отреагировал на жалобу блока ПКРМ-ПСРМ в Генпрокуратуру

Спыну отреагировал на жалобу блока ПКРМ-ПСРМ в Генпрокуратуру

Спыну предложил депутатам обратиться в прокуратуру, где объяснят ряд других фактов и инцидентов в газовой отрасли за прошлые года.

2022-01-25T12:28+0200

2022-01-25T12:28+0200

2022-01-25T12:58+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отреагировал на намерение фракции Блока коммунистов и социалистов обратиться в Генеральную прокуратуру по факту неисполнения им своих служебных обязанностей. Как написал Спыну на своей странице в социальных сетях, он рекомендует всему блоку ПКРМ-ПСРМ обратиться в Генпрокуратуру по другим делам. Далее Спыну привел список тех инцидентов, которые необходимо проверить. "Объяснить прокуратуре, как они сумели привести компанию АО "Молдовагаз" к долгам в сотни миллионов; объяснить, как велись переговоры и подписывали контракт на поставку газа в 2006 году и приложения к этому контракту; объяснить, как акции "Молдовагаза" были проданы "Газпрому", – пишет Спыну.Кроме того, вице-премьер требует "объяснить, как правительство в 2019 году включило в протокол смешанной комиссии признание долгов левого берега Днестра, как были признаны долги перед Factoring Finance, включаю пеню более 270 миллионов долларов". "Пусть объяснят халатность на службе в течение 30 лет, так как они были на разных руководящих должностях: почему у нас нет запасов газа, почему у нас нет взаимосвязи энергоресурсов, почему у нас нет альтернативных источников", – написал Спыну. Он также пообещал "довести до конца аудит долгов и представить все заключения по этим вопросам". Ранее во вторник депутаты Блока коммунистов и социалистов на брифинге заявили, что обратятся в Генпрокуратуру и потребуют рассмотреть факт неисполнения Спыну обязанностей, а также неэффективность его действий по обеспечению страны природным газом. В частности, народные избранники сослались на необходимость проверки законности выделения средств для компании Energocom и для закупок газа из альтернативных источников, где полностью отсутствовала прозрачность действий властей.

https://ru.sputnik.md/20220125/blok-pkrm-psrm-genprokuratura-nevypolneniya-obyazannostey-spynu-48292828.html

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