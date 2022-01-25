https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html
Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована
Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована
Генпрокуратура в нынешнем ее виде не способна в должной мере бороться с преступностью, считает глава ведомства.
2022-01-25T21:23+0200
2022-01-25T21:23+0200
2022-01-25T21:23+0200
в молдове
генеральная прокуратура
оптимизация
думитру робу
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КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу предложил оптимизировать структуру Генеральной прокуратуры, сократив количество функций и перераспределив их между специализированными и территориальными прокуратурами.По мнению врио генпрокура, нынешняя структура ведомства не позволяет ему работать с максимальной эффективностью и оптимально использовать человеческий ресурс.Таким образом, предложено упразднить одну должность заместителя генпрокурора, четыре должности начальников управлений, четыре должности начальников отделов и 12 прокуроров в отделах.Врио генпрокурора отправил 25 января соответствующий запрос в Высший совет прокуроров.
https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, генеральная прокуратура, оптимизация, думитру робу
Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована
Генпрокуратура в нынешнем ее виде не способна в должной мере бороться с преступностью, считает глава ведомства.
КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу предложил оптимизировать структуру Генеральной прокуратуры, сократив количество функций и перераспределив их между специализированными и территориальными прокуратурами.
По мнению врио генпрокура, нынешняя структура ведомства не позволяет ему работать с максимальной эффективностью и оптимально использовать человеческий ресурс.
Таким образом, предложено упразднить одну должность заместителя генпрокурора, четыре должности начальников управлений, четыре должности начальников отделов и 12 прокуроров в отделах.
"Из общего числа должностей девять предлагается перевести в Антикоррупционную прокуратуру, пять – в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Еще семь должностей – в управления, которые представляют обвинения в суде прокуратуры Кишинева", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Врио генпрокурора отправил 25 января соответствующий запрос в Высший совет прокуроров.