https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html

Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована

Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована

Генпрокуратура в нынешнем ее виде не способна в должной мере бороться с преступностью, считает глава ведомства.

2022-01-25T21:23+0200

2022-01-25T21:23+0200

2022-01-25T21:23+0200

в молдове

генеральная прокуратура

оптимизация

думитру робу

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КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу предложил оптимизировать структуру Генеральной прокуратуры, сократив количество функций и перераспределив их между специализированными и территориальными прокуратурами.По мнению врио генпрокура, нынешняя структура ведомства не позволяет ему работать с максимальной эффективностью и оптимально использовать человеческий ресурс.Таким образом, предложено упразднить одну должность заместителя генпрокурора, четыре должности начальников управлений, четыре должности начальников отделов и 12 прокуроров в отделах.Врио генпрокурора отправил 25 января соответствующий запрос в Высший совет прокуроров.

https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, генеральная прокуратура, оптимизация, думитру робу