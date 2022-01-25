Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html
Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована
Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована
Генпрокуратура в нынешнем ее виде не способна в должной мере бороться с преступностью, считает глава ведомства.
2022-01-25T21:23+0200
2022-01-25T21:23+0200
в молдове
генеральная прокуратура
оптимизация
думитру робу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538606_11:280:2921:1917_1920x0_80_0_0_199266286b22097f486412832529f383.jpg
КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу предложил оптимизировать структуру Генеральной прокуратуры, сократив количество функций и перераспределив их между специализированными и территориальными прокуратурами.По мнению врио генпрокура, нынешняя структура ведомства не позволяет ему работать с максимальной эффективностью и оптимально использовать человеческий ресурс.Таким образом, предложено упразднить одну должность заместителя генпрокурора, четыре должности начальников управлений, четыре должности начальников отделов и 12 прокуроров в отделах.Врио генпрокурора отправил 25 января соответствующий запрос в Высший совет прокуроров.
https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538606_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_baea3a11455e4c8096eb6d5cbe483535.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, генеральная прокуратура, оптимизация, думитру робу

Структура Генеральной прокуратуры Молдовы будет оптимизирована

21:23 25.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Генпрокуратура в нынешнем ее виде не способна в должной мере бороться с преступностью, считает глава ведомства.
КИШИНЕВ, 25 янв– Sputnik. Исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу предложил оптимизировать структуру Генеральной прокуратуры, сократив количество функций и перераспределив их между специализированными и территориальными прокуратурами.
По мнению врио генпрокура, нынешняя структура ведомства не позволяет ему работать с максимальной эффективностью и оптимально использовать человеческий ресурс.
Таким образом, предложено упразднить одну должность заместителя генпрокурора, четыре должности начальников управлений, четыре должности начальников отделов и 12 прокуроров в отделах.
"Из общего числа должностей девять предлагается перевести в Антикоррупционную прокуратуру, пять – в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Еще семь должностей – в управления, которые представляют обвинения в суде прокуратуры Кишинева", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Врио генпрокурора отправил 25 января соответствующий запрос в Высший совет прокуроров.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
10 декабря 2021, 15:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский