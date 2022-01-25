https://ru.sputnik.md/20220125/uchenie-mirnoe-more-2022-proveli-rossiya-i-kitay-48289180.html

Учение "Мирное море-2022" провели Россия и Китай

Учение "Мирное море-2022" провели Россия и Китай

Моряки отработали сценарий вероятного захвата судна, сообщают в Минобороны РФ.

2022-01-25T09:32+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В Аравийском море состоялось совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022", передает РИА Новости о ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России."В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022", – говорится в сообщении."В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", – также отмечают в Минобороны.Военные моряки также осуществили передачу вертолетным способом условно раненого человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ.От российской стороны в учении принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, в том числе ракетный крейсер "Варяг".Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в российско-индийских военно-морских учениях "PASSEX" и российско-ирано-китайском военно-морском учении CHIRU-2022.

https://ru.sputnik.md/20220124/pervoe-sovmestnoe-vozdushnoe-patrulirovanie-proveli-letchiki-rossii-i-sirii-48259698.html

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