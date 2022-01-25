https://ru.sputnik.md/20220125/v-russkom-dome-prinimayut-zayavki-na-uchastie-v-konkurse-molodykh-zhurnalistov-karta-rodiny-48294922.html

В "Русском доме" принимают заявки на участие в конкурсе молодых журналистов "Карта родины"

В "Русском доме" принимают заявки на участие в конкурсе молодых журналистов "Карта родины"

Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.

2022-01-25T13:35+0200

2022-01-25T13:35+0200

2022-01-25T13:49+0200

конкурс

россотрудничество в молдове

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik продолжает прием заявок на участие в конкурсе юных журналистов "Карта родины". Желающие смогут отправить свои материалы для участия в конкурсе до 1 марта 2022 года. К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Конкурсная работа должна быть посвящена любимым местам в Молдове, ее достопримечательностям, собственным маршрутам журналистов по стране, современникам и историческим личностям.В субботу, 22 января, в Русском доме в Кишиневе прошел мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих познавательный, исторический и развлекательный контент. Они поделились своим профессиональным опытом с гостями и слушателями.Как отметили организаторы конкурса, самое главное в любом журналистском материале – эмоция, с которой он сделан. Запоминает человек не тексты, видеосюжет, стрим, радиоэфир, презентацию: он запоминает эмоцию. Но в любом случае основа любого журналистского материала – это факты.Организаторы выразили уверенность, что знания, полученные в рамках прошедшего мастер-класса, помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, исторических личностях или маршрутах по стране.Подробности о "Карте Родины" можно узнать, посетив официальную страницу проекта в социальных сетях или прочитав Положение о конкурсе.Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220114/russkiy-dom-kishineve-provodit-konkurs-molodykh-zhurnalistov-karta-rodiny-48013688.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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