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В "Русском доме" принимают заявки на участие в конкурсе молодых журналистов "Карта родины"
В "Русском доме" принимают заявки на участие в конкурсе молодых журналистов "Карта родины"
Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.
2022-01-25T13:35+0200
2022-01-25T13:49+0200
конкурс
россотрудничество в молдове
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik продолжает прием заявок на участие в конкурсе юных журналистов "Карта родины". Желающие смогут отправить свои материалы для участия в конкурсе до 1 марта 2022 года. К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Конкурсная работа должна быть посвящена любимым местам в Молдове, ее достопримечательностям, собственным маршрутам журналистов по стране, современникам и историческим личностям.В субботу, 22 января, в Русском доме в Кишиневе прошел мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих познавательный, исторический и развлекательный контент. Они поделились своим профессиональным опытом с гостями и слушателями.Как отметили организаторы конкурса, самое главное в любом журналистском материале – эмоция, с которой он сделан. Запоминает человек не тексты, видеосюжет, стрим, радиоэфир, презентацию: он запоминает эмоцию. Но в любом случае основа любого журналистского материала – это факты.Организаторы выразили уверенность, что знания, полученные в рамках прошедшего мастер-класса, помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, исторических личностях или маршрутах по стране.Подробности о "Карте Родины" можно узнать, посетив официальную страницу проекта в социальных сетях или прочитав Положение о конкурсе.Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220114/russkiy-dom-kishineve-provodit-konkurs-molodykh-zhurnalistov-karta-rodiny-48013688.html
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Евгений Чебан
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конкурс, россотрудничество в молдове, в молдове

В "Русском доме" принимают заявки на участие в конкурсе молодых журналистов "Карта родины"

13:35 25.01.2022 (обновлено: 13:49 25.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausPresa
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik продолжает прием заявок на участие в конкурсе юных журналистов "Карта родины". Желающие смогут отправить свои материалы для участия в конкурсе до 1 марта 2022 года. К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.
На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Конкурсная работа должна быть посвящена любимым местам в Молдове, ее достопримечательностям, собственным маршрутам журналистов по стране, современникам и историческим личностям.
В субботу, 22 января, в Русском доме в Кишиневе прошел мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих познавательный, исторический и развлекательный контент. Они поделились своим профессиональным опытом с гостями и слушателями.
Как отметили организаторы конкурса, самое главное в любом журналистском материале – эмоция, с которой он сделан. Запоминает человек не тексты, видеосюжет, стрим, радиоэфир, презентацию: он запоминает эмоцию. Но в любом случае основа любого журналистского материала – это факты.
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"
14 января, 13:02
Организаторы выразили уверенность, что знания, полученные в рамках прошедшего мастер-класса, помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, исторических личностях или маршрутах по стране.
Подробности о "Карте Родины" можно узнать, посетив официальную страницу проекта в социальных сетях или прочитав Положение о конкурсе.
Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.
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