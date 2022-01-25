https://ru.sputnik.md/20220125/za-nedelyu-v-bolnitsy-moldovy-bylo-gospitalizirovano-pochti-1500-detey-48297159.html

За неделю в больницы Молдовы госпитализированы почти 1500 детей

За неделю в больницы Молдовы госпитализированы почти 1500 детей

Большое количество людей обратились в скорую помощь, многим понадобилась госпитализация.

2022-01-25T13:05+0200

2022-01-25T13:05+0200

2022-01-25T13:25+0200

общество

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дети

статистика

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. За прошедшую неделю, с 17 по 23 января, в скорую помощь поступили 19662 вызова, сообщили в пресс-службе Национального центра догоспитальной скорой помощи.Были госпитализированы 6159 пациентов, в том числе 1471 ребенок. Как отметили в скорой помощи, обращения касались респираторных заболеваний – 7670. "У 3458 человек обострились сердечно-сосудистые заболевания, в том числе 51 обратился с острым коронарным синдромом", – говорится в сообщении службы. Еще 2085 вызовов были в связи с неврологическими проблемами, в том числе 237 – с инсультами.В дорожно-транспортных происшествиях на прошлой неделе пострадали 56 человек.Врачи оказали помощь 43 пациентам с отравлением (17 лекарствами, 11 – алкоголем, 5 – угарным газом). Помимо этого, семь человек в возрасте от 37 до 80 лет получили гипотермию или обморожение. Все перечисленные инциденты были зарегистрированы в Каушанах, Криулянах, Окнице, Оргееве, Ниспоренах, Флорештах и Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20220117/stolitsa-dety-covid-19-48079124.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, скорая помощь, дети, статистика